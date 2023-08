Mladi Hrvat plasirao se na glavni turnir US Opena: Gojo i Ćorić naše su vedete u New Yorku

Borna Gojo uspješno se plasirao na glavni turnir US Opena, a mladi Hrvat posao je odradio za 90 minuta u dva seta i nije ostavio nikakvu šansu Machaču.

Prvi set bio je izjednačen, oba tenisača držala su svoj servis, tako da je set otišao u tie-break, u kojem je prvo poveo Gojo, da bi Mahač okrenuo i poveo 5:4 uz dva servisa, ali Borna osvaja sljedeća tri poena i prvi set.

U drugom setu nije bilo nikakve drame, Gojo je poveo s 4:0 u gemovima i meč je bez probleme priveo kraju s krajnjih 7:6(5), 6:2 u setovima.

Borna Gojo, the 2018 NCAA singles finalist from @WakeMTennis, qualifies for his first #USOpen main draw with a 7-6(5), 6-2 win over Tomas Machac. pic.twitter.com/2lDT1o435g

— John (@JTweetsTennis) August 26, 2023