Mladi Hrvat koji ide na Đokovića, žestoko se sukobio s njegovim prijateljem

Prvo kolo Australian Opena u Melborneu donijet će okršaj između prvog tenisača svijeta i najvećeg favorita turnira Novaka Đokovića protiv našeg mladog talenta Dine Prižmića.

Na papiru to je okršaj Davida i Golijata, naime Prižmić je 178. tenisač svijeta, tako da mnogi ne daju niti miligram šanse mladom Hrvatu, ali tenis je ispričao i luđe priče pa tako i mi možemo maštati o iznenađenju Prižmića protiv Đokovića.

Inače Đoković je veliki idol našeg mladog tenisača, ali pamti se i njegova svađa s velikim Noletovim prijateljem, Damirom Džumhurom, kada je najpoznatiji BiH tenisač vrijeđao našeg Dinu tijekom meča u Banjaluci.

PERFECTION FROM PRIZMIC 🤩

The 18-year-old upsets No. 8 seed Dzumhur 6-3, 6-4 to reach the final four in Banja Luka #ATPChallenger pic.twitter.com/h9fdFNn567

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 11, 2023