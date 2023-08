Mladi Hrvat do rezultata karijere: Borna Gojo izborio 3. kolo US Opena

Mladi hrvatski tenisač i jedni preostali igrač u muškom singlu, Borna Gojo, ostvario je rezultat karijere, plasiravši se u 3. kolo zadnje Grand Slam turnira sezone US Open.

Gojo je na impresivan je način ušao u šesnaestinu finala US Opena, pobjedom protiv domaćeg tenisača Mackenzieja McDonalda u drugom krugu s 6:3, 6:4, 6:4 u setovima.

Mladi Hrvat je plasmanom u šesnaestinu finala US Opena ostvario rezultat karijere na Grand Slam turnirima, najdalje je do sad došao do 2. kola na prošlogodišnjem Rolan Garrosu.

