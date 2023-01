MISTERIOZNA ŽENA BLIZU ĐOKOVIĆA: Priča se da je napravila čudo, ‘prošla je pola svijeta zbog mene’!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković igra s nekoliko opterećenja na ovogodišnjem Australian Openu, jedno od njih priredio mu je i vlastiti otac Srđan jer se dao snimiti s pristalicama Vladimira Putina koji su vikali “neka vječno živi Rusija”, a problem je i tjelesno stanje srpske teniske zvijezde.

Glavnu poteškoću pritom predstavlja zadnja loža, za što se doznalo prije početka turnira, no unatoč tome, Đoković juri prema svojem jubilarnom 10. naslovu u Melbourne Parku. Sada je samo jednu pobjedu daleko, u nedjelju ga čeka finale protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa, a važan dio posla vezuje se i uz misterioznu ženu, predstavljaju je kao liječnicu s posebnim metodama tretmana ozljeda, s uskakanjem u pomoć srpskom teniskom asu u problemima u kojima se našao.

Misteriozna žena zove se Marijana Kovačević, o njezinu boravku u Đokovićevu ‘boksu’ pišu mediji u Srbiji, a kako se čini, riječ je o još jednom pribjegavanju srpskog teniskog asa posebnim metodama liječenja ili brige o vlastitom tijelu, čemu je i ranije bio sklon.





Marijana Kovačević u Novakovom boksu https://t.co/6UDenAdQ2v — Sport Klub (@sportklub) January 27, 2023

Dio portala u Srbiji približio je i kako je Đoković prihvatio pomoć koja je došla, a sudeći po rezultatima na terenu, pomaže mu da odlično obavlja posao u pohodu na svoj 10. trofej na Australian Openu.

“Sjetili smo se doktorice Marijane, doputovala je prije nekoliko dana. Prošla je pola svijeta da bi došla ovdje, njezina nazočnost, njezin rad i terapije su mi pomogli u posljednjih nekoliko dana, definitivno osjećam korist rada s njom”, rekao je Đoković, a prenijeli su mediji u Srbiji.

S tjelesnim problemima, tako, srpskom teniskom majstoru ipak ide na bolje, a u svojem razgovoru s novinarima nakon što je u polufinalu svladao Amerikanca Tommyja Paula, morao je pričati i o ocu Srđanu zbog njegove fotografije s Putinovim pristalicama.









“Nesreća je što se sve to pogrešno interpretiralo, bilo je puno priče medija i organizatora. Naravno, nisam sretan što to vidim. Moj otac, moja obitelj, svi smo prošli nekoliko ratova. Otac je izašao s priopćenjem protiv rata, to je prvo što želim reći. Drugo, moj otac poslije svakog meča na Australian Openu ide navijačima i pokazuje im poštovanje zato što su uz mene”, rekao je srpski teniski majstor o ovom skandalu iz Melbournea.

“Mediji su to interpretirali to na pogrešan način, siguran sam da nije postojala bilo kakva namjera da se podržava rat ili bilo što slično. Bilo je dosta srpskih zastava, mislio je da je ta fotografija s nekim iz Srbije. Nije to nešto što želim i što mi je potrebno. Pustit ćemo to, okrenut ćemo se tenisu”, nastavio je Đoković o svojem ocu, kojeg nema u njegovu ‘boksu’ za vrijeme mečeva da time ne bi bila ponovno skrenuta pozornost na priču s Rusima bliskim Putinu.

“Nije ugodno da ga ne vidim u ‘boksu’. Tu odluku smo donijeli zajedno. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati”, zaključio je Novak Đoković govoreći o fotografiji koja je odjeknula.