MIRKA JE HTJELA DA SE SVE PREKINE: Sve se slomilo, nije više mogla gledati svojeg Rogera takvog…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno emocija donijela je večer u kojoj se Roger Federer oprostio od tenisa, na kraju velike karijere u kojoj je posljednji meč odigrao u Londonu, gradu u kojem je slavio osam naslova na travi Wimbledona. Oproštaj se nije dogodio ondje, već na Rod Laver Cupu koji se odvija u O2 Areni, a ondje, veliki Švicarac je nakon svojeg posljednjeg poena s mikrofonom u rukama imao niz zahvala, s emocijama koje su znale proraditi i nakon mnogih njegovih velikih pobjeda – ili mečeva u kojima je ostao malo prekratak u potrazi za uspjehom.

U završnom obraćanju, nakon pitanja koja mu je postavljao Jim Courier, nekadašnji veliki američki tenisač koji je bio i prvi na svijetu, Federer je izvlačio riječi zahvale i sreće zbog svega što je doživio, a bilo je i suza – ponajviše kada se počelo govoriti o njegovoj obitelji.

Tu je u prvi plan došla i supruga Mirka, koja je bila uz Rogera u najvećem dijelu njegove karijere, još otkako su se upoznali dok su on i ona predstavljali Švicarsku na Olimpijskim igrama 2000. u Tokiju. Mirka dobro zna tenis, i sama je bila igračica na profesionalnom Touru, a zna i koliko je odricanja bilo potrebno da Federer napravi sve što je uspio, što je učinilo brojne pobjede još slađima. Na oproštaju, zaplakao je Roger, a suze je pustila i njegova supruga, uz gestikulacije koje su pokazale želju da Federerov završni govor dođe kraju. Nije to bilo lako pratiti, emocije su lomile njezinog dragog.





‘Nisam bio siguran da ću moći pričati’

Nakon što su dolazila pitanja koja je imao Courier, Federeru nije bilo lako suspregnuti suze, osobito kada se zašlo na teren obitelji koja je cijelo vrijeme bila uz njega.

‘Barem sam sposoban pričati, nisam bio siguran da ću to moći dok sam razmišljao o ovom trenutku. Cijela moja obitelj je ovdje, imali smo toliko zabavnih trenutaka, tu je moja supruga koja mi je velika podrška. Dozvolila mi je da nastavim, gurala me dalje jer bih inače prestao ranije, hvala ti na svemu… Hvala mojim roditeljima, nevjerojatni ste, ima toliko ljudi kojima bih trebao zahvaliti, ova noć je fantastična’, govorio je veliki Švicarac, koji je sa suprugom podijelio i zagrljaj nakon posljednjeg meča, također u suzama.

Ljubav buknula u olimpijskom selu

Ljubav Rogera i Mirke traje više od dva desetljeća, a razbuktala se u olimpijskom selu u Sydneyju, na kraju natjecanja na kojem je pao i prvi poljubac. Federer je tada bio mladi tenisač koji dolazi, 18-godišnjak koje su tek čekale najveće stvari, a svojoj ljubavi je na početku prišao tek nakon što su ga za to ohrabrile reprezentativne kolege.









‘Bili smo dva tjedna zajedno u tim sobama. S nama su bili hrvači i drugi sportaši, razvila se ‘kemija’ među nama. Jedan hrvač me tjerao da je poljubim, nije mi bilo lako odvažiti se na to, ali ipak sam to napravio’, pričao je Federer svojedobno za CNN, dodajući da je svoju Mirku potom ‘prevario’ riječima da je četvrt godine stariji nego je bio – jer je njezina poruka bila da je premlad za takve stvari.

Obitelj dobila i pojačanja

Roger i Mirka vjenčali su se 2009. godine, na svečanosti u blizini Basela, Federerovog rodnog grada. Kasnije iste godine na svijet su došle blizanke Myla i Charlene, a pet godina nakon toga, u obitelj su stigla i dva muška pojačanja, novorođeni blizanci Leo i Lenny.

‘Ona je jaka i inteligentna žena, njezin ‘pečat’ je za mene jak i na terenu i izvan njega. Uvijek mi je vjerovala i uvijek me podučavala da dajem najbolje od sebe. Bila je blizu i nakon svakog poraza, nikad nije dala da se stvari iz moje karijere umiješaju u naš svakodnevni život’, pričao je Federer o svojoj dragoj svojedobno za Sportworld govoreći o njihovu zajedničkom putu.









Nakon tenisa, nastavljat će uživati u svim svakodnevnim stvarima, ovog puta bez opasnosti da bilo što iz karijere velikog Švicarca postane prepreka koju bi Mirka trebala odbaciti od ostatka obitelji.