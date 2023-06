‘Mina’ za Đokovića koju je baš htio izbjeći! Ovaj bi mu mogao totalno uništiti planove

Autor: Ivor Krapac

Ovogodišnji ždrijeb Roland Garrosa poigrao se s Novakom Đokovićem prilično grubo s obzirom na to da ga ove godine u Parizu čeka više od jednog finala – jer tako stvari stoje uoči polufinalne poslastice pred kojom stoji legendarni 36-godišnji Beograđanin. Dolazi meč od kojeg se očekuje puno. Đoković će trebati proći veliki test u kojem će s druge strane mreže biti Carlos Alcaraz, a onaj tko napravi veliki korak i bude u finalu, imat će u rukama sjajnu šansu da tjedan završi s pobjedničkim trofejem u rukama.

Neće, dakako, ni Đoković ni Alcaraz olako shvatiti posljednju ovogodišnju prepreku u Parizu ako do nje dođu, ali puno toga govorilo bi u korist igrača koji iz polufinalne poslastice prođe u finale. Mladi Španjolac ima moć i veliku kvalitetu koju je već pokazao, a srpski as je klasa koja traje, puno toga bit će ‘na vagi’ nakon što istrče na teren i započnu svoj veliki dvoboj koji odlučuje o finalistu…

Bilo je i za jednog i za drugog do sada izazova na ovogodišnjem pariškom putu, za Đokovića nešto više, ali vjerojatno je kod obojice ostalo još dovoljno za pravi spektakl za sve koji će meč pratiti s tribina u Parizu – i još više onih koji će gledati drugdje u svijetu, u prijenosu poslastice koja se sprema. Kako, pak, stoje stvari prije nego sve počne? Tu je za obojicu nekoliko stvari koje im idu u prilog, no nema puno dvojbi da će srpski as morati biti pravi, trebat će dati najbolje što ima jer je 20-godišnji Španjolac već pravi majstor zemlje, spreman ići koracima velikog sunarodnjaka Rafaela Nadala.





Do sada – mogao i bolje

Iz Đokovićevog kuta gledanja, trebat će to biti bolje nego je išlo na putu do polufinala. U pet mečeva prije dolazeće velike prepreke nije svaki put blistao, a dvaput se i jako mučio, u dolasku do pobjeda nad Alejandrom Davidovichem Fokinom i Karenom Hačanovim. Teško je reći je li bilo tako zbog toga što Đokovića prate ozljede, o čemu je pričao tijekom turnira, ili još nije uhvatio pravi zamah, ili se malo štedio gledajući prema onom što mu slijedi, a precizni uvid kako stvari stoje dolazi sada jer više neće biti koraka unatrag, nema više prava na slabiji dan…

Zna to dobro i sam Đoković koji je u jednoj od svojih najavnih riječi imao sjajnu pohvalu za svojeg polufinalnog protivnika. “Igra s puno intenziteta, podsjeća me na nekog iz njegove zemlje tko igra lijevom rukom”, opisao je 36-godišnji Beograđanin govoreći o Alcarazu i misleći, dakako, na Rafaela Nadala kojeg ove godine nema u Parizu.

Novi španjolski adut je već stigao, prvi je na svijetu, a Đoković je opisao i kako je Alcaraz do toga došao.

“Zaslužuje svoj uspjeh, tu nema dvojbi. Naporno radi, već sada je kompletan igrač. Ako želite biti najbolji, morate pobijediti najbolje, a on je definitivno čovjek kojeg ovdje trebate dobiti. Veselim se onom što me čeka”, istaknuo je 36-godišnji Beograđanin.

Puno toga će za Đokovića biti u igri, a prije svega, tu je potraga za 23. naslovom u karijeri na Grand Slam turnirima, čime bi samostalno izbio na vrh vječne ljestvice najboljih među tenisačima, ispred Nadala, s kojim je sada izjednačen na prvom mjestu. Odlaskom do kraja u Parizu, imao bi i najmanje tri naslova na svakom Grand Slam turniru, i to je jedna od stvari koje su u igri…

Odlučuje se i o prvom mjestu na svijetu koje sada drži Alcaraz, a Đoković se može vratiti na vrh ako osvoji naslov. Međutim, srpskom asu prvo mjesto na svijetu ipak nije toliki motiv, on već sada ima rekord po broju tjedana na vrhu ATP ljestvice, sveukupno 387 u velikoj karijeri.









Za Alcaraza je ostanak na prvom mjestu veća motivacija, on svoju priču gradi, a rekordi drugih velikana su još jako daleko. Glad za velikim trofejem je ipak i njemu glavni motiv, a jednu titulu na Grand Slam razini već ima, lani na US Openu, kada je probio barijeru na jednom od četiri najveća svjetska turnira nakon što mu je raniji najbolji rezultat bilo četvrtfinale.

Pokazao što zna

Alcaraz je lani u New Yorku pokazao što može na Grand Slam turniru, osvojio je veliki trofej, a sada je dva koraka daleko od još jednog, s najavom koju je ispisao na ovogodišnjem pariškom putu. Bio je sjajan i prije toga ove sezone na zemlji, a na Roland Garrosu sve samo potvrđuje.

Mladi Španjolac slavio je naslove u Barceloni i u Madridu, dok je na pariškim zemljanim terenima krenuo u sjajan nalet nakon što ga je u drugom kolu nešto više namučio Japanac Taro Daniel, s prolaskom u četiri seta u tom meču. Nakon toga, Alcaraz je slavio protiv Denisa Shapovalova, Lorenza Musettija i Stefanosa Tsitsipasa uvjerljivo, pokazujući da je u sjajnom izdanju prije nego se sretne s Đokovićem.









Mladi Španjolac najavio je da ga čeka susret s legendom, dodajući i da je to meč koji je posebno čekao. Velikom izazovu se veseli, a iz dosadašnjeg iskustva, može se osloniti na pobjedu koju je protiv Đokovića imao lani – iako je, realno, situacija takva da se njih dvojica nisu još upoznali na terenu onako kako bude slučaj s velikim rivalima.

Jedini dosadašnji dvoboj dogodio se prošle godine na zemlji Madrida, kada je Alcaraz u polufinalu slavio baš ‘za dlaku’, sa 6:7(5), 7:5, 7:6(5). Bude li tako gusto i u Parizu, pred nama je poslastica u kojoj će svi koji vole tenis uživati satima…