Dodikovo srpsko ‘carstvo’ ulupalo milijune eura u propali projekt, a sve začinio vrijeđanjem Đokovića

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kako se pokazalo, bila je to priča koja je trajala samo jedno ljeto ili u ovom slučaju, jedno proljeće, s obzirom na to da je jedino izdanje turnira bilo održano u travnju. U godini koja nam dolazi ATP turnir Srpska Open u Banjoj Luci više nije u kalendaru ATP Toura, licenca nije zadržana, a iako je borba trajala dugo, na koncu je za Banjalučane stigla konačna potvrda o ovom pretrpljenom udarcu.

Sve se dogodilo nakon što je bilo uloženo puno novca u turnir u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini, u kraju u kojem glavnu riječ ima Milorad Dodik. Po službenim izvještajima, tamošnja vlada i Grad Banja Luka su za potrebe pripreme turnira izdvojili 43 milijuna konvertibilnih maraka, oko 22 milijuna eura, a uloženi milijuni eura sada propadaju bez jasnog odgovora što će se događati dalje.

Nastavka tradicije koja je trajala u Beogradu, prije selidbe u Banju Luku, sada neće biti, a sve se dogodilo i uz dosta puno drame koja se počela odvijati nedugo po završetku izdanja turnira u nedavno okončanoj sezoni.

Uvrede poletjele

Kada Milorada Dodika izda strpljenje, nije neuobičajeno da padnu i teške riječi, što javno, dok su kamere upaljene, što u situaciji u kojoj se očekuje da vrijeđanje bude skriveno. No, i to zna doći do javnosti, kao što se u slučaju Srpska Opena u Banjoj Luci dogodilo dok je Dodik pričao o obitelji Đoković, koja je stajala prvo iza beogradskog turnira, a potom i onog banjalučkog.









Dok je bio gost u programu RTS-a, Dodik je na Đokoviće krenuo uvredama, ne znajući da će i taj dio njegove priče biti snimljen pa potom doći do javnosti. “Mada, mogu ti reći da su ovi Đokovići teški u pi*ku”, pričao je tada voditelju na RTS-u prije uključenja u program.

“Ljudi sve to doživljavaju na emocije, ali kada uđeš u posao, uf… Ciganija poprilična, mogu ti reći. Oni suradnici njihovi i to, onda je izgubio u poluf… Nije u polu, u četvrtfinalu. A mi sve bazirali”, dodao je tada Dodik pred voditeljem, kojem to nije bilo lako slušati.









Dodik nastavio priču

Nakon što je ostao iznenađen time da su njegove uvrede dospjele u javnost, Dodik je nastavio ovu priču šaljući javnu ispriku obitelji Đoković, ponaprije Novaku i njegovom mlađem bratu Đorđu koji je bio direktor turnira u Banjoj Luci.

“Nastavit ću poštovati i uvažavati uspjeh neponovljivog Novaka Đokovića i kao i do sada, poštujem i cijenim njegovu obitelj. Završit ćemo sve dogovore u vezi s turnirom Srpska Open. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem jako zahvalan na činjenici da je turnir ove godine održan u Banjoj Luci”, posuo se Dodik pepelom.

“Ispričavam se ako je spekulativni prikaz na mrežama povrijedio članove obitelji Đoković. Mene je. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu vjerovati da su to napravili na ovako gnjusan način. Kao iskreni poštovatelj Novaka Đokovića i kao tenisača i kao čovjeka, želim svu sreću njemu i njegovoj obitelji. Srđanu i Đorđu uspjeh u svemu”, dodao je Dodik.

Na uvrede koje su odjeknule, Srđan Đoković je javno odgovorio da nema komentara, a što se sve zbivalo ‘iza zavjese’, na to nema potpunog odgovora.

Jedan od odgovora jest da je, mjesecima nakon uvreda Milorada Dodika, potvrđeno da Srpska Opena u Banjoj Luci neće biti u novom kalendaru ATP Toura, pa ispada da se rastanak dogodio ‘na nož’, kao što to nerijetko zna biti slučaj na nekim prostorima i s nekim ljudima.