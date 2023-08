McEnroe nahvalio Đokovića: ‘Želio bih napraviti nešto s njim u Srbiji, znam da je on tamo kao Bog’

Jedan od najprgavijih, ali i najboljih igrača ‘bijelog sporta’, sigurno je i legendarni Amerikanac John McEnroe, čije lomljenje reketa i nezaboravne mečeve protiv Borga ili Lendla oni nešto stariji dobro pamte.

McEnroe je nakon igračke karijere ostao u tenisu i radi kao analitičar za Eurosport, a srpski Kurir napravio je intervju s Johnom pred US Open, na kojem će nakon dvije godine opet zaigrati i Novak Đoković.

Amerikanac je pratio i finale Masters turnira u Cincinnatiju, gdje je Đoković pobijedio Alcaraza nakon preokreta.

“Bio je nevjerojatan u finalu Cincinnatija, borio se s vrućinom, bilo je ekstremno vruće, ali pronašao je način. Nevjerojatno je da je tako dobar u tim godinama. Kako sada izgleda, mislim da može igrati još tri ili četiri godine. Teško je povjerovati da neko to radi u njegovim godinama, na neki način je neviđeno”, izjavio je McEnroe za Kurir.

Nemoj biti neozbiljan

John McEnroe bio je iskren kada su ga upitali što bi rekao da mu je netko rekao kako će momak iz Srbije osvojiti 23 Grand Slam naslova.

“Rekao bih mu: “Nemoj biti neozbiljan”, eto, to bih rekao”, ispalio je McEnroe pa odgovorio na pitanje tko je najbolji u povijesti tenisa.

“Da me to pitate sad, teško bih mogao reći. Obično kažem da je Novak najbolji u povijesti na tvrdoj podlozi, Federer na travi, a Nadal na zemlji. A onda vidite da je Novak pobjeđivao Rogera na Wimbledonu, spašavao meč-lopte. Što se mene tiče, bilo tko od njih trojice.

Ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da će uopće postojati trojica igrača s 20 i više velikih titula. Tko zna šta će se događati za dvadeset godina, volio bih da se pojave neki momci poput Alcaraza, ali meni izgleda da će ovo što su napravila ova trojica trajati 50… ma, 80 godina”, rekao je McEnroe.

Breesus and Johnny Mac battling it out on the hard court. 🥊@drewbrees @JohnMcEnroe #pickleball pic.twitter.com/fobCzwtNaK

— The Kitchen Pickleball (@TheKitchenPB) August 14, 2023