LEGENDARNI NIKOLA PILIĆ OGORČEN NAČINOM KRAJANOVE SMJENE: ‘Isto su mogli učiniti prije dva mjeseca a ne par dana prije finala’!

Nikola Pilić, legenda svjetskog tenisa priznao je da je silno iznenađen raspletom situacije u Hrvatskom teniskom savezu, promjenom izbornika i cijelom ozračju uoči finala Davis kupa u madridu za tjedan dana.

Nakon impresivne igračke karijere imao je još usvpješniju trenersku. Posvetivši se trenerskom poslu nizao je uspjeh za uspjehom. Kao trener njemačkih tenisača s Borisom Beckerom i Michaelom Stichom je 1988., 1989. i 1993. godine osvojio Davisov kup.

Bio je trener i u najvećem uspjehu hrvatske teniske reprezentacije 2005. godine, kada je postala tek 12. reprezentacija u povijesti i prvi ne-nositelj koji je osvojio Davisov kup. Finalni susret igrao se u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi od 2.-4. prosinca 2005. godine gdje je Hrvatska u sastavu; Mario Ančić, Goran Ivanišević, Ivo Karlović, Ivan Ljubičić pobijedila Slovačku (Karol Beck, Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Michal Mertiňák; trener Miroslav Mečíř) 3-2.

Na koncu Davis kup je osvojio i s reprezentacijom Srbije 2010. godine.

Njegova riječ ima težinu, a o hrvatskoj reprezentacjii kaže:





“Meni je to sve vrlo čudno s obzirom na to da smo mi nacija koja brani naslov. Ovo se dogodilo čak ni pet minuta do 12, moglo se dogoditi i razgovarati mjesec dana prije toga. Nije mi jasan odnos igrača i Krajana, s obzirom na to da je on 2016. doveo tu ekipu do finala, a 2018. se osvojilo. U svakom slučaju, ako svi igrači kažu da im Krajan ne odgovara, onda se nema što. No termin nije dobar. Iz drugog kuta, Savez bira izbornika, izbornik bira ekipu. Izbornik je glavni koji odlučuje o momčadi tko će igrati i kada će igrati. Ne znam kakvi su pravi razlozi, ali se to nije smjelo dogoditi uoči puta u Madrid, istaknuo je Pilić.

S tim se slaže i Dušanović.

– Izbornik je glavni, tim više što je Krajan stvorio ovu reprezentaciju na neki način. Ne vjerujem da se to nije moglo znati prije i ne vjerujem da se igrači i izbornik nisu mogli sjesti zajedno. I to najmanje mjesec dana prije. Sada mi izgledaju kao turisti u Madridu, dodao je Dušanović.