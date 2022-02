LEGENDARNI HRVAT POSLAO PORUKU ĐOKOVIĆU: Morat će to učiniti želi li igrati

Vrijeme curi za svjetski broj 1 bijelog sporta Novaka Đokovića, koji zbog svog stava o ne cijepljenju protiv pandemije Covida 19 riskira nastupe na većini turnira od okriljem ATP-a.

Tako je direktor turnira u Monte Carlu Željko Franulović objasnio pod kojim uvjetima Nole može doći u Kneževinu i igrati na turniru koji je osvoji dva put 2013. i 2015. godine.

“Ako želite ući u Francusku, prvo pravilo je da ste cijepljeni. ATP protokol nudi i da se mjesec dana prije početka takmičenja osigura uvjerenje o kontaminaciji korona virusom. Koliko znam, Đoković trenutno nije cijepljen. Ako bude ispunjavao uvjete, dočekat ćemo ga raširenih ruku”, izjavio je Franulović.

Svi su cijepljeni

“Razgovarali smo sa svim igračima. Svi su cijepljeni osim njega. Ne možemo se staviti na njegovo mjesto i saznati što želi raditi. Njegovo učešće na turniru ovisit će samo od njega”, jasan je Franulović.

Uz to Novaku “visi” i nastup na takozvanom “petom Grand Slamu” Mastersu 1000 u Americi, koja isto preko svojih granica dozvoljava samo cijepljenim pojedincima tj. s covid potvrdom. Naravno postoje neke iznimke, ali Novak dobro pamti epizodu iz Australije.

U slučaju da Novak ne uspije doći do Indian Wellsa, broj 1 će vjerojatno prepustiti Danilu Medvedevu, a Đoković bi trebao na teren se vratiti u Dubaiju 21. veljače.

