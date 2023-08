Legendarni Hrvat ponovno brani Đokovića: ‘To su ljudi koji ne znaju tenis’

Novak Đoković jedan je od onih ljudi prema kojima ne možete biti indiferentni, ili ga volite ili ga mrzite, a Nole u 36. godini i dalje osvaja turnire i nada se 24. Grand Slam naslovu na US Openu.

Nakon povlačenja Federera i zapravo Nadala, Novak do pojave Alcaraza nije imao dostojnog konkurenta, ali na Masters turniru u Cincinnatiju pokazao je kako još uvijek ima veliku želju za pobjedama.

Novak je do pobjede nad 16 godina mlađim Španjolcem došao preokretom, no bilo je puno onih koji su već otpisali Srbina, a njima je ponovno odlučio odgovoriti legendarni Nikola Pilić.

“To su ljudi koji ne znaju tenis! Ima onih koji pričaju o tenisu, a uopće ga ne poznaju. Đoković je već svima dokazao da je najbolji i otpisati ga prije meča samo mogu ljudi koji ne znaju bas ništa o tenisu”, rekao je Pilić.

Jedini konkurent

Pilić je tada usporedio rivalstvo Novaka i Alcaraza s onim između Srbina i Nadala i Feserera:

“Apsolutno. Još kad je Alcaraz osvojio Madrid rekao sam da on jedini može biti konkurencija Novaku. Bez obzira na Zvereva, Tsitsipasa, pa i Sinera koga ja veoma cijenim. Smatram da Španjolac jedini ima i fizičkog, ali pogotovo mentalnog potencijala da se nosi sa Đokovićem. Sa samo 20 godina da igra toliko zrelo, to je zaista za svako poštovanje i svaka mu čast”, govori Pilić te odgovara koliko misli da će još Novak trajati:

Teško pitanje, minimum još dvije godine, po mom mišljenju, ali znajući njega i njegov profesionalizam, način ishrane, kao i to da igra samo Grand Slamove i veće turnire moći će i puno više”, mišljenja je proslavljeni teniski as, koji je odao i što drži Đokovića motiviranim.

Reminds me of another final 🥶🔜#NovakDjokovic #Djokovic https://t.co/1FI14LkSIU pic.twitter.com/Vnccopu8SX









— NOVAK ĐOKOVIĆ 👑☦ (@NDjokovic_No1) August 21, 2023