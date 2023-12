Legenda Jugoslavije otvorena o velikoj boli: ‘Njega sam izgubila i to je bilo gore od noža’

Dugo već ne igra, uglavnom se povukla iz javnosti, ali još se dobro pamti što je na teniskom terenu ostvarila Monika Seleš, nekadašnja velika zvijezda i teniska legenda bivše Jugoslavije. Prigoda za prisjećanje dolazi s današnjom proslavom 50. rođendana velike nekadašnje tenisačice, rođene Novosađanke koja je bila na svjetskom vrhu i u karijeri ima devet naslova na Grand Slam turnirima.

Najveći dio velikih titula, njih osam na Grand Slam razini, Seleš je osvojila prije događaja koji joj je uništio život. Dogodio se u travnju 1993. kada je u Hamburgu doživjela napad nožem za vrijeme meča protiv Bugarke Magdalene Maleeve, a kako je naknadno objavljeno, napadač je bio Günter Parche, pomahnitali navijač Steffi Graf, velike njemačke igračice i glavne rivalke Seleš u tim godinama.

Za Seleš je povratak bio težak i bolan. Ostala je trauma koju je ostavio napad nožem, borila se s depresijom i s poremećajem u prehrani uslijed psiholoških posljedica, a vraćanje na teren dogodilo se tek u ljeto 1995., više od dvije godine nakon tog napada, tada pod američkom zastavom nakon što je u prvom dijelu karijere igrala za Jugoslaviju. Povratak na US Openu bio je emotivan, navijači su je toplo pozdravili.

Danas se u javnosti ne pojavljuje često, rijetke su njezine novije fotografije, a s time izbjegava i puno priče o bolnim trenucima u životu.

Napad nožem u proljeće 1993. u Hamburgu donio je jedno od najtežih razdoblja, a velika bivša tenisačica je o tome imala detalje u svojoj autobiografiji.

“Prvog tjedna nakon ranjavanja nisam mogla micati ruku, ali dopustila sam samoj sebi da mi dolaze mali naleti nade kako ću se potpuno oporaviti i za nekoliko mjeseci ponovno biti ona stara. Tada još nisam bila potpuno svjesna ozbiljnosti onog što mi se dogodilo u Hamburgu”, bio je njezin iskaz.

