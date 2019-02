LAŽE, OBMANJUJE I UCJENJUJE! ‘Mlada tenisačica manipulira novinarima i tako misli privući sponzore!’

Autor: Dnevno.hr

Opet je aktualna priča s 18-godišnjom tenisačicom Oleksandrom Olinjkovom. Nekadašnja je izbjeglica iz Ukrajine stigla u Hrvatsku i tu počela svoje prve teniske korake. Iako je donedavno široj javnosti bila praktički nepoznata, našla se u žiži zbivanja kad je javno krenula prozivati Hrvatski teniski savez (HTS) zbog nepoštenog tretmana nje i njenog statusa.

Iako se situacija, barem glede javnog prepucavanja do danas smirila, mlada je Ukrajinka na poznatoj i popularnoj Facebook-stranici Vragolasti Tenis napisala objavu u kojoj opet proziva HTS. Veli Olinjkova da od njih nije dobila niti kune potpore i da su je tražli da iz juniorke pređe u status mlađe seniorke kako bi se pogodovalo nekoj drugoj tenisačici.

Odgovor je putem portala Index.hr uputio Izvršni direktor HTS-a, Marin Galić.

“Ona želi sažaljenje javnosti kako bi došla do sponzora. Manipulira novinarima i tako želi doći do sponzora, a možda bi i vrhunac za nju bio da dobije ponudu igranja za neku drugu zemlju. Ne može to postići šutnjom i njezin interes je da se podigne prašina. Njoj nismo dali ništa više ili manje nego ostalima. Unatoč svemu, želim Olinjkovoj sve najbolje i nitko sretniji od mene ako uspije.”

“Nitko nikada nije tražio da se odrekne juniorskog statusa. To je notorna laž. Savez radi na tome da pronađe programe koji će pomoći onima koji su u tranziciji iz juniorskog u seniorski tenis. To sam vam rekao i prošli put i to smo i napravili. Sad pokušavamo, ne kažem da ćemo uspjeti, preko HOO-a izlobirati još neke programe za tenisače kao što je ona. Iako nije ona jedina. Tu su i tenisači poput Nine Serdarušića i Borne Goje, a i ona je među njima. Ona je preko tog programa trebala dobiti novac. Poslali smo im mailove, a ona jedina nije odgovorila na njega. Je l’ teško upisati deset podataka da dobijete nekakav novac? Ničeg se nije morala odreći”, rekao je Galić.