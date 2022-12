‘LANI STE GA PRIBILI NA KRIŽ’ Pljušte reakcije zbog Đokovića: ‘Trebali biste se ispričati!’

Novak Đoković sletio je u Australiju, ovog puta bez straha od izgona iz zemlje zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa. Srpska i svjetska sportska zvijezda moći će igrati na Australian Openu, za razliku od lani, a po dolasku, prvi trening pokazao je da sve prolazi u dobrom raspoloženju.

Đoković je došao u Adelaide i krenuo je sa zagrijavanjem za nastup na tamošnjem ATP turniru koji je na rasporedu idućeg tjedna. Trenutno peti na svijetu, 35-godišnji Beograđanin bit će prvi nositelj turnira, a ondje će zaigrati i još trojica tenisača iz društva prvih 10, Kanađanin Felix Auger-Aliassime te dvojica Rusa, Danil Medvjedev i Andrej Rubljov.

Bit će to pravi test za sve, a Đoković će u prvi plan staviti igru – za razliku od teške situacije koju je prošao lani, kada se pričalo o njegovoj pravnoj borbi za ulazak u Australiju nakon što je ondje stigao i nadao se nastupu na Australian Openu.

Prošle godine, Đoković je prvo završio u smještaju za migrante, a potom, nakon što je privremeno dobio ‘zeleno svjetlo’ za ulazak u Australiju, bio je na treningu u Melbourneu, u teniskom kompleksu u kojem se igra Australian Open. Nakon tog treninga, odluka o ulasku u Australiju bila je poništena, a nakon toga, slijedilo je još malo pravne borbe prije nego je pala odluka da srpska teniska zvijezda mora napustiti zemlju.

Ove godine, Đoković po dolasku u Australiju planira ‘napad’ na svoj jubilarni 10. naslov na Australian Openu. S dosadašnjih devet titula drži rekord, a dođe li i do 10. trofeja, uzeo bi sveukupno 22. naslov u karijeri na Grand Slam turnirima, čime bi se na vrhu vječne ljestvice najboljih u toj kategoriji izjednačio s Rafaelom Nadalom.

Motiv će biti velik, a uz objavu Australian Opena na Twitteru kojom se prikazuje prvi Đokovićev trening u Adelaideu, stigle su i reakcije na ono što se u Australiji zbivalo lani.

Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2022