Krik legende na Wimbledonu zabrinuo Hrvaticu: Na kraju ju je velika igračica neugodno iznenadila

Daleko od svojih dana u kojima je slavila velike naslove, legendarna Amerikanka Venus Williams i dalje igra, ali nedugo nakon što je proslavila 43. rođendan, više ne može konkurirati za titule na Grand Slam turnirima kojih je u karijeri osvojila sedam, pet puta na travi Wimbledona.

Ovogodišnji nastup na travi londonskog Grand Slam turnira završila je porazom od Ukrajinke Eline Svitoline, bilo je 6:4, 6:3 za ukrajinsku tenisačicu, a iako rezultatski nije prošlo previše napeto, ipak je bilo stvari koje su privukle pažnju.

Opasna situacija za Williams dogodila se u ranoj fazi meča, u trećem gemu, nakon što je povela s 2:0. Poslije jednog napada i izlaska na mrežu je proklizala, čuo se krik i činilo se da je ozbiljnije stradalo koljeno, što je izazvalo i reakciju Marije Čičak, hrvatske sutkinje u stolcu.

Hrvatica je zabrinuto sišla sa stolca i došla je do Venus koja je ležala, a nakon što se uspjela podignuti, ipak je krenula dalje, u nastavak borbe za pobjedu.

Neugodnu situaciju za Amerikanku pogledajte – ovdje.

Tennis champion Venus Williams injured her already-bandaged right knee during a Wimbledon match against Elina Svitolina. https://t.co/RfBXBS3cUK

Williams nije uspjela zadržati ranu prednost u prvom setu. Svitolina je izvela preokret u toj dionici meča, a u drugom setu je otišla do 5:1, što iskusna Amerikanka više nije uspjela stići.

Na kraju se dogodilo još malo drame. Na meč-lopti ukrajinske tenisačice bio je dosuđen aut nakon što je Svitolina poslala duboki udarac, pokazalo se da je odluka bila pogrešna, a nakon njezine promjene, Marija Čičak dosudila je da je to kraj dvoboja, da pobjeda pripada Ukrajinki.

Venus Williams očekivala je ponavljanje poena s obzirom na to da je odigrala loptu nakon što je stigao krivo dosuđeni udarac s druge strane mreže, no procjena Marije Čičak bila je da krivo vikani aut linijskog suca nije utjecao na Amerikanku, s odlukom da taj poen ionako ne bi dobila.

Venus Williams deserves all the respect in the world.









When she stepped on Centre Court, it was a reminder of her fight for equality & a better future.

To have this passion for tennis at any age is impressive.

At age 43, this is spiritual.

This is tennis from the soul. ❤️🥹 pic.twitter.com/gtQj2lyRFn

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023