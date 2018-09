KRAJAN POTPUNO HLADAN NAKON ŽDRIJEBA! ‘Courier me nije iznenadio odabirom igrača’

Autor: Hina

Izbornik je prilično samouvjeren

Izbornik hrvatske teniske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan nakon ždrijeba polufinalnog meča protiv SAD-a, koji će se igrati od petka do nedjelje u Zadru, izjavio je kako nije iznenađen što je američki izbornik Jim Courier odredio da prvoga dana u petak zaigra debitant u ovom natjecanju Frances Tiafoe.

Tiafoe će u petak igrati u drugom susretu dana protiv prvog hrvatskog igrača Marina Čilića, dok će dvoboj od 11 sati otvoriti Borna Ćorić i Steve Johnson.

“Courier me nije iznenadio odabirom igrača. Već par dana razmišljam o tome tko bi mogao igrati za njih i da sam na njegovom mjestu isto bih stavio Tiafoea da igra prvi dan iako je debitant, a nije lako igrati u polufinalu. S druge strane, u najboljoj je formi, tu činjenicu se ne može pobiti. Ako je morao razmišljati između njega i Querreya, onda s obzirom da Querrey nema najbolju sezonu i zemlja mu nije najbolja podloga ovo je logičan izbor. Također, Tiafoe nam je svima manje poznat. No, imamo i mi Ćorića koji je isto godište kao Tiafoe i vjerojatno su često susretali u mlađim kategorijama. No, ne znamo što može u Davis Cupu i koliko je dobar na zemlji. S te strane će nam biti malo zeznuto, ali mi imamo kvalitetu i Marina koji zna na koje stvari se mora fokusirati da dokaže svoju ulogu favorita”, kazao je Krajan.

Za subotnji susret parova Krajan je prijavio Ivana Dodiga i Matu Pavića koji će za suparnike imati Mikea Bryana i Ryana Harrisona.

“Što se parova tiče, sada na raspolaganju imamo našu najbolju dvojicu igrača u toj konkurenciji, osvajače ‘grand slam’ naslova. U ekipu se vratio Mate koji nam definitivno treba i trebat će nam. On je trenutačno prvi igrač svijeta u parovima i svi se definitivno osjećaju jače kada imaju takvog igrača u momčadi. S druge strane neće igrati par koji je najavljivan, a to su Sock i Mike Bryan koji su osvojili zadnja dva ‘grand slam’ turnira. Nije da su jako oslabljeni s Harrisonom, ali on nije na istoj razini kao Sock. Sličan mu je po stilu igre, ali postoji razlika u kvaliteti. Izgledi za pobjedu su 50-50”, smatra Krajan.

Od naših igrača prvi na teren će Ćorić što dosada nije bila česta pojava.

“Mislim da sam dosada samo jednom ja igrao prvi meč tako da će biti drugačije. Svi smo priželjkivali da Marin igra prvi, da on povede i tako meni olakša posao. No, i ja sam u stvarno jako dobroj formi, odlično sam se pripremao zadnji pet dana, zdrav sam i tako da nema nikakvog straha. S Johnsonom sam dosada igrao jednom i izgubio sam, dosta je nezgodan jer jako često koristi slajs, ne daje puno ritma tako da ću se sam morati snaći u tome. Ipak, zemljana podloga više odgovara meni, a i igra se na tri dobivena seta pa ću imati vremena priviknuti se”, rekao je 21-godišnji Zagrepčanin.

Prvi hrvatski “reket” Čilić za suparnika u petak će imati mladog Tiafoea s kojime se dosada nije sretao.

“Teško je reći što očekivati od debitanta Tiafoea s obzirom da je Davis Cup u prošlosti donosio razna događanja. Neki igraći su igrali fenomenalno u svojim debijima, a neki su bili nervozniji nego inače. Nadam se da će Tiafoe biti nervozniji i vjerujem da će naša domaća zadarska publika izvršiti pritisak na njega. S druge strane, ja vjerujem u svoju kvalitetu, dobro smo se pripremili, dobro smo trenirali, u dobroj sam formi i nadam se pobjedi”.

Tiafoe sam kaže da najviše voli igrati na zemlji. Može li to biti zamka?

“Mislim da može jer ga nismo puno vidjeli na zemlji, ni ja ni Borna ga ne poznajemo previše jer nismo odigrali niti jedan službeni meč protiv njega. Poznajemo ga s ‘Toura’ na kojemu je odigrao nekoliko odličnim mečeva i prošle i ove sezone, sigurno je napredovao i još uvijek napreduje. Ima sjajan servis i forhend, a bolji je na sporijim podlogama”, zaključio je Čilić.

Hrvatska i SAD dosada su se sastale četiri puta i sva četiri dvoboja dobila je Hrvatska.

Pobjednik dvoboja Hrvatska – SAD će u finalu od 23. do 25. studenoga igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu se u Lilleu sastaju Francuska i Španjolska.