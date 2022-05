KAKVA POBJEDA HRVATA: Olimpijski prvaci slave, novi veliki trofej u rukama!

Nakon fantastične prošle godine, Nikola Mektić i Mate Pavić dugo su čekali prvi naslov u ovoj teniskoj sezoni, a prekid čekanja dogodio se u sjajno vrijeme. Tjedan prije početka Roland Garrosa, čiji se prvi dan u glavnom ždrijebu igra sljedeće nedjelje, aktualni olimpijski prvaci slavili su na ATP Masters 1000 turniru u Rimu, za dolazak do 10. naslova otkako igraju zajedno.

Mektić i Pavić su u finalu na rimskoj zemlji prošli vrlo veliki izazov. Ubilježili su 6:2, 6:7(6), 12:10 protiv Amerikanca Johna Isnera i Argentinca Diega Schwartzmana, sa spašenom jednom meč-loptom u završnici ovog ogleda, kod zaostatka od 10:9 u produženom ‘tie-breaku’ kod 1-1 u setovima.

Sjajnom hrvatskom paru ovo je bila prva titula od lanjske pobjede na Olimpijskim igrama u Tokiju. Čekali su od prošlog ljeta, a nakon što je stala dominacija koju su protekle godine potvrdili i na travi Wimbledona, u Rimu je to ponovno bilo na razini koja obećava velike stvari.

