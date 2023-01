‘KAKO TO IZGLEDA, JE LI MOŽDA TRUDNA?’ Napali posrnulu zvijezdu, puno se od nje očekivalo

Nije lijepo gledati koliko tko kilograma ima, ali u slučaju profesionalnih sportaša i sportašica, tjelesno stanje itekako je bitno za uspjeh na terenu. Kada se pojavi netko tko u tome odskače, to brzo upadne u oko, a ovih dana, rano u novoj teniskoj sezoni, to se događa u slučaju igračice koja je bila peta na svijetu i pamti osvojeni veliki naslov, Roland Garros 2017. godine.

Jelena Ostapenko je svojim uspjesima ‘bljesnula’ rano. Na Grand Slam turniru na pariškim zemljanim terenima slavila je dva dana nakon proslave 20. rođendana, a danas s 25 godina, Latvijka trenutno nije u društvu prvih 10 na svijetu, nalazi se na 18. mjestu, no više od toga pozornost je izazvao njezin izgled na početku nove sezone.

Iznenadile su fotografije koje Ostapenko pokazuju s viškom kilograma, teško prepoznatljivu ako se to usporedi s razdobljem dok je bila u naletu prema vrhu. U međuvremenu je prošla puno uspona i padova, a nove snimke ukazuju na to da se jako opustila.

#TennisTwitter will comment on anything besides Jelena Ostapenko's massive weight gain pic.twitter.com/q01m9g0RlO

— The Gambling Tailor (@KingTailorGang) January 10, 2023