KAKO SE NAMJEŠTAJU UTAKMICE? Tenisač se žrtvovao i sve objasnio, evo koliko se novca može zaraditi po ‘puštanju’ jednog meča!

Autor: Dnevno.hr

Često su rezultati nekih teniskih mečeva u najmanju ruku vrlo čudni. Nedavno smo imali primjer vodstva od 5:1 u trećem setu uz 30:0 na servis jedne tenisačice. Dogodio se njen poraz. Na prvu, čovjek pomisli svašta. A onda kaže – ma nemoguće da je to namješteno. Ali, ima i primjera tenisača koji svoje mečeve uredno namještaju. Neke od njih “prijavio je” u razgovoru za Tennis Now argentinski tenisač Marco Trungelliti (29). trenutačno 130. igrač svijeta.

“Oni su me samo iskoristili. Bila je to katastrofa, katastrofa. Po mom mišljenju, to je bio jedan od najgorih postupaka koje sam ikada vidio. Još uvijek plaćam cijenu”, rekao je Trungelliti za Tennis now.

Ne radi se tu o nekim imenima iz samog vrha svjetskog tenisa, ali jedan je, Nicolas Kicker među stotinu najboljih. A to nije malen, bezvrijedan rezultat ovoga trenutka.

“Nisu samo igrači problem, tu je uključen i veliki broj trenera. Ako je igrač mentalno slab, onda se lako prepusti jer je riječ o laganoj zaradi. Za sat vremena možete dobiti 100.000 dolara”, objasnio je Trungelliti koji je možda i najveći pobjedu karijere ostvario protiv našeg tenisača Marina Čilića 2016. na Roland Garrosu.