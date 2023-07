Kako je kazna Hrvatu u Jugoslaviji izazvala veliki bojkot: Komunistima je bio trn u oku zbog jednog poteza

Puno je trenutaka koji su u povijesti Wimbledona bili povijesni, a neki i kontroverzni, poput lanjske odluke da zbog invazije na Ukrajinu nema nastupa za ruske i bjeloruske teniske adute, što je, zbog jednostrane odluke Engleza, dovelo do protumjere da zauzvrat neće biti bodova za ATP i WTA ljestvicu. Ta priča odjekuje i ove godine nakon što su se ruski i bjeloruski aduti vratili na londonsku travu, a kako sve izgleda dok su stvari još žešće, pokazuje primjer koji se dogodio prije pola stoljeća.

Prošlo je 50 godina od posebnog Wimbledona u kojem je u središtu priče prije turnira bio legendarni Hrvat Nikola Pilić, čovjek koji je u svojem Splitu i nastupajući na turnirima po svijetu utabao stazu onima koji su slijedili. Na mnogim turnirima je odlazio daleko, no 1973. na travi Wimbledona to nije mogao, s obzirom na to da ga ondje nije bilo.

Svemu je kumovala jedna odluka u tadašnjoj Jugoslaviji, s jakim međunarodnim odjekom koji je slijedio, uz poruku da samovolja ne bi smjela proći bez reakcije.

Slučaj Nikole Pilića bio je poseban jer je s njime krenuo veliki val reakcija, a s njime se dogodio Wimbledon koji je bio drugačiji nego inače, i to u doba nakon što je već počela moderno razdoblje teniske povijesti, Open Era u kojoj su od 1968. godine Grand Slam turniri postali otvoreni profesionalnim tenisačima, s ulaskom novca koji je kroz desetljeća postao sve važniji faktor.

U priči u kojoj se u fokusu našao Nikola Pilić, u prvom planu nije bio novac, već princip, a sve je krenulo od nametnute kazne protiv tadašnjeg hrvatskog asa u bivšoj Jugoslaviji.

Pilić je bio optužen da je izbjegao igranje za reprezentaciju tadašnje države u Zagrebu protiv Novog Zelanda, što je prvo dovelo do kazne jugoslavenskog saveza, a kasnije i reakcije Međunarodne teniske federacije.

Za Pilića, u prvom planu je u to doba bio nastup u konkurenciji parova na Mastersu, na završnom turniru sezone na Touru, u kombinaciji s Australcem Allanom Stoneom, zbog toga nije mogao na reprezentativni susret u Zagrebu, a nakon svega, ‘odrezana’ mu je kazna od devet mjeseci zabrane igranja, kasnije smanjena na suspenziju na jedan mjesec, no taj mjesec značio je i da ne može na Wimbledon.

Pilić zbog ovakve kazne nije smio na Grand Slam turnir na londonskoj travi, a mnogi njegovi kolege s Toura odlučili su da u takvoj situaciji ne žele igrati niti oni, s ukupno 81 igračem iz svjetskog vrha koji su bojkotirali nastup na tadašnjem izdanju Wimbledona.

Izostalo je 12 od 16 vodećih nositelja u ždrijebu, a trojica zvijezda koji su se u to vrijeme već bili priklonili ATP-u, udruženju teniskih profesionalaca nastalom godinu ranije, bili su kažnjeni novčano zbog toga što su izbjegli bojkot. Takvu sudbinu doživjeli su Ilie Nastase, Roger Taylor i Ray Keldie, no kasnije se spominjalo da je slavni Rumunj Nastase svoj bojkot izveo drugačije, gubitkom meča u četvrtom kolu u čudnim okolnostima, uz pretpostavku da se tog dana nije baš jako trudio da dobije meč.

Bojkot je odjeknuo, teško je danas zamisliti da bi teniske zvijezde u takvoj mjeri okrenule leđa Wimbledonu iako se i takva opcija lani spominjala zbog situacije s Rusima i Bjelorusima, no prošle godine, sve je ostalo samo na priči. Situacija koja se zavrtjela oko kazne za Nikolu Pilića bila je itekako opipljiva, a u svemu tome, dogodio se turnir pogođen brojnim izostancima, između ostalog, i bez Amerikanca Stana Smitha koji je te godine trebao braniti naslov.

U oslabljenoj konkurenciji isplivao je Čeh Jan Kodeš, kojem je titula osvojena 1973. bila jedina u karijeri na Wimbledonu, a što se tiče loma oko Nikole Pilića, slučaj u kojem je u prvom planu bio legendarni Hrvat imao je i dublje ciljeve profesionalnih tenisača.

Bojkot se dogodio u godinama dok je udruživanje teniskih profesionalaca bilo još svježa stvar, ATP je tek bio nastao 1972. godine, a trebalo je vidjeti u kojem će smjeru ići odnosi s Međunarodnim teniskim savezom pod čijom su ‘kapom’ Grand Slam turniri.

Tenisači su tražili više za sebe i bolje za sebe, što je bio važan motiv iz drugog plana za vrijeme bojkotiranog Wimbledona. S vremenom su se uvjeti poboljšali, s rastom nagradnog fonda koji je sada na oko 2,75 milijuna eura za pobjednike muškog i ženskog turnira u singlu, a popravile su se i druge stvari, poput boljih uvjeta za pripremu za mečeve na londonskoj travi.

Kako je Pilić svojedobno govorio, prema igračima su se odnosili kao da su krumpiri, što više nije moglo proći, a bojkot je bio početna točka da se stvari počnu kretati u drugačijem smjeru.

July 8, 1973: Jan Kodes of Czechoslovakia wins the most unusual men’s singles tournament ever at #Wimbledon where 82 of the top 100 players boycott to support the suspension of Nikki Pilic. Kodes beats Alex Metreveli of the USSR 61 98(5) 63, the first all Communist final at SW19. pic.twitter.com/QDT04AV8B2

— This Day In Tennis (@ThisDayInTennis) July 8, 2023