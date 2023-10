Kako je Ivanišević protratio 40 milijuna eura i došao do toga da se ovako ponižava pred bivšom ženom

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je napetih situacija na terenu bilo tijekom karijere Gorana Ivaniševića, često s jakim tenzijama za Gorana na terenu i za druge koji su ga pratili, ali takav trend traje i sada nakon što je hrvatski majstor s reketom rekao ‘zbogom’ profesionalnom igranju. Nakon završetka puta s reketom i mimo tenisa, drama je često ostala blizu, a za Ivaniševića traje i ovih dana, s objavom kojom se dotaknuo spora s bivšom suprugom Tanjom Dragović s kojom je na sudu.

U fokusu se našao novac, priča se o imovini koju je Ivanišević zaradio, a taj, financijski dio priče je i ranije znao hrvatsku legendu s reketom dovesti na sklizak teren. Zaradio je puno. Po podatku ATP-a, samo od nagradnog fonda s turnira to je bilo nešto manje od 20 milijuna američkih dolara, po trenutnoj protuvrijednosti, 18,8 milijuna eura (a procjenjuje se da je ukupno zaradio sa sponzorskim ugovorima oko 40 milijuna eura), no nakon toga, bilo je na putu i neugodnih udaraca, poput onog koji se sada odvija javno zbog spora s nekadašnjom suprugom.





Tijekom karijere, bilo je zarade i mimo nagradnog fonda s turnira, ne u tolikoj mjeri kao što bi Ivanišević za svoju igračku klasu dobio da je, primjerice, Amerikanac s jakim tržištem za ‘unovčavanje’ svoje sportske kvalitete, ali ipak se moglo naći dovoljno da financijska situacija bude spokojna. No, puno su odnijeli neuspjeli poslovi u koje se Ivanišević svojedobno uključio, s pričom koja je najviše odjeknula prije 10 godina.

Dug opteretio tvrtku

U ožujku 2013., po tada javno dostupnim podacima, došlo je do zahtjeva za pokretanje predstečajne nagodbe za tvrtku Sport Line čiji je Ivanišević bio vlasnik, a potom i do prijedloga za pokretanje stečaja tvrtke. U toj situaciji, radilo se o dugu koji je tvrtku opteretio za 5,7 milijuna kuna, kako je bilo navedeno u zahtjevu za predstečajnu nagodbu, a dio te priče bio je i porezni dug od oko 1,1 milijuna kuna, po popisu poreznih dužnika koji je tada imalo Ministarstvo financija.

Problemi su nastali ponajprije zbog glavnog projekta tvrtke Sport Line, a radilo se o izgradnji poslovno-stambenog kompleksa Lazarica 2 na Firulama u Splitu, sa situacijom u kojoj je taj projekt sa zgradom sa 65 luksuznih stanova ispao – promašen.

Ivanišević je to priznao u jednom intervjuu, u tjedniku Globus, a priznao je da je posao propao zbog toga što je “vjerovao krivim ljudima”.

Još jedan posao s nekretninama

Bio je to jedan od problema koji je pogodio Ivaniševića nakon što je igračkoj karijeri došao kraj. Nekretninama se bavio i sa svojom tvrtkom Goran promocija, koja je 2013. bila u minusu od 1,14 milijuna kuna, u još jednoj situaciji u kojoj je poslovno išlo daleko od prvotnog plana.

Kako je Ivanišević pričao o problemima iz svojeg angažmana na drugačijem terenu od onog sportskog? Po vlastitom priznanju koje je imao u razgovoru za Globus, tu se očito previše zaletio.

“Malo sam kriv što sam upao u biznis gdje poštenja nema. Tu su igrači među koje sam upao kao iz vrtića na fakultet. Pojeli su me morski psi”, govorio je o svojem poslu s nekretninama.









Za Ivaniševića se to pokazalo nesretnim, s pričom u kojoj na površinu izbijaju izgubljeni novac i problemi, a sada, s pozadinom s novcem i s pravnom borbom koja treba dokazati što je čije, u sličnoj situaciji je i u odnosima s nekadašnjom suprugom. Priča na terenu, pak, ostaje puno sretnija, sada u trenerskoj karijeri, a u njoj će Ivanišević uskoro ponovno biti s Novakom Đokovićem na turnirima.

Tenis je teren na kojem se snalazi najbolje, bilo to s bliskošću s Croatia Openom, ATP turnirom u Umagu, što je priča koja traje, bilo to u praćenju karijere sina Emanuela koji igra tenis, bilo to u suradnji s Đokovićem koja je sada glavni posao. Oni drugi poslovi pokazali su se puno neugodnijima za Ivaniševića zbog priča o poslovnom krahu koje su pratile izlet u posao s nekretninama.

Kao trener došao na vrh

U igračkoj karijeri tijekom koje je zaradio gotovo 20 milijuna eura s turnira, a još najmanje toliko zaradio je od sponzora, pa se procjenjuje da je najmanje zaradio oko 40 milijuna eura, Ivanišević je godinama bio u vrhu u sjajnoj generaciji u kojoj je najveća prepreka za mnoge, pa i za hrvatskog teniskog majstora, bio legendarni Amerikanac Pete Sampras. Ivanišević je bio u društvu u kojem nije bilo lako ostati u vrhu, no bio je među najboljih 10 godinama, gradeći status velikog igrača, ali i reputaciju posebnog tipa koji uvijek pruži nešto posebno svojom osobnošću na terenu ili u razgovoru s novinarima.

Vrhunac je došao 2001. kada je osvojio Wimbledon, tada već ozbiljno opterećen ozljedom ramena, ali ipak dovoljno ‘pokrpan’ da bi uspio u Londonu. Bila je to priča o ‘podizanju iz pepela’ s obzirom na to da je Ivanišević došao na londonsku travu s pozivnicom za glavni turnir i na skromnom mjestu na ATP ljestvici, tek 125. na svijetu. Pokazao se da se na terenu može podignuti i u situaciji kada je teško, što mu u poslovnim vodama nije uspjelo.

Kasnije u tenisu, spojio se s Đokovićem u suradnji koja traje, na terenu često žestoko, a mimo tenisa, zna biti i opušteno…









Kao tenisač, Ivanišević je godinama bio u društvu najboljih na svijetu, teniskih legendi poput Samprasa, Borisa Beckera i Andrea Agassija, a nakon završetka igranja i u suradnji s Đokovićem, sada je glavni teniski posao koji pomaže da se lakše zaboravi na ranije promašaje, poput onog iz posla s nekretninama.

U tenisu se najbolje i najlakše snalazi s obzirom na iskustvo s terena još otkako je bio mali i počinjao je igrati u svojem Splitu. Danas i financijski ostaje važan zbog trenerskog posla s Novakom Đokovićem, a tu nema situacija da bi ga mogli “pojesti morski psi”, kao što je Ivanišević svojedobno pričao o poslu u kojem za njega nije završilo sretno. Uskoro će se svojem poslu sa srpskim teniskim majstorom vratiti na turnirima, no tu je i još jedna teška priča iz prošlosti koja je sada opet aktualna, zbog odnosa s nekadašnjom suprugom i spora na sudu…