KAKO JE HRVAT JEDNOM IZJAVOM ZAPALIO SRBIJU: Neki osjećaju da im je zabio ‘nož u leđa’, nisu blagi prema njemu

Borba za pobjede na teniskim terenima ušla je u vruće razdoblje u kojem će se do kraja ljeta odviti borba za naslove pobjednika Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena. Prije nego se ova priča zahukta, najave su u prvi plan stavile borbu koju nastavljaju Rafael Nadal i Novak Đoković, Nadal trenutno s prednošću u broju osvojenih naslova na Grand Slam turnirima, s jakim argumentom u raspravi o najvećem tenisaču svih vremena.

Sa Španjolčevom 21 titulom, a jednim naslovom manje srpskog teniskog majstora, ovogodišnja borba za parišku titulu počela je s posebno velikom težinom za obojicu. Đoković je stigao u rastu forme, a Nadal je pogođen problemima s ozlijeđenim stopalom, no unatoč takvom stanju stvari, mnogi i dalje smatraju da veliki Španjolac ponovno može potvrditi svoj zemljaški ugled i dominaciju kakvu je godinama gradio upravo u Parizu, s 13 titula pobjednika Roland Garrosa.

Među glasovima onih koji govore da je Nadal i dalje favorit, osobito je odjeknuo onaj Gorana Ivaniševića, hrvatskog teniskog velikana, koji je izazvao i puno reakcija u Srbiji. Ivanišević je u Parizu uz Novaka Đokovića, u nastavku njihove suradnje igrača i trenera, a s obzirom na vezu koja traje, riječi kojima je veliki Hrvat istaknuo Nadala kao glavnog pariškog favorita zavrtjele su se kao neočekivane na srpskim portalima.





Vjeruje li u njega?

‘Šokantna izjava Ivaniševića’, stoji u naslovu koji je donio Mondo, a dodaje se da hrvatski trener i igrački velikan u svojeg pulena – ne vjeruje. U sličnom tonu reagirali su i drugi. U odjecima riječi da Đoković nije prvi favorit za naslov, Kurir je istaknuo da je Ivanišević time šokirao svijet, a Blic donosi da je izlazak u javnost sa stavom da će Nadal preko Đokovića stići do finala – Ivaniševićeva šok izjava. Unatoč svom tom iznenađenju, teško je pomisliti da njegov vlastiti trener ne vjeruje u Đokovićevu kvalitetu – pa u prvi plan u ovoj priči izbijaju i druge stvari.

Među njima, tu je potencijalna psihološka igra kojom bi Ivanišević mogao postići da Đokoviću bude lakše. Put je dug, a hrvatski trener i nekadašnji majstor s terena dobro zna što sve na njemu treba proći.

Pritisak bi mogao biti manji

Veliki hrvatski teniski majstor je svojim riječima izazvao reakciju koja je dosta oštra, bilo je i puno čuđenja, no možda dio razloga što je postupio tako leži u iskustvu koje je prošao kao igrač. Tijekom karijere, Ivanišević je bio naviknut na život s pritiskom u potrazi za pobjedama. Ponajprije na travi Wimbledona, iz velikih mečeva pamti i situacije kada je takav pritisak teško izdržati, a s obzirom na to, skidanje tereta favorita s Đokovićevih leđa moglo bi pomoći 35-godišnjem srpskom teniskom majstoru na njegovom ovogodišnjem putu u Parizu.

U priči koja je na terenu tek na početku, borba u Roland Garrosu vodila bi Đokovića i Nadala do mogućeg međusobnog susreta vrlo rano, već u četvrtfinalu. U toj polovici ždrijeba je i Carlos Alcaraz, nova španjolska i svjetska zvijezda, a kad su već jaki izazovi tako blizu – zašto ne probati postići da psihološki teret ne bude tako težak? Prije nego teren pruži sve odgovore, Ivanišević se svojim riječima možda malo poigrao da prebaci pritisak na tuđa leđa, sa stavljanjem španjolskog ‘kralja zemlje’ u prvi plan.

Nadala ‘guraju’ i veliki uspjesi

Ovogodišnji Roland Garros bi Nadalu mogao biti vrlo težak zbog ozlijeđenog stopala koje je utjecalo na njega u dosadašnjem tijeku sezone na zemlji. Rezultatski, nije to išlo kako se nadao. Četvrtfinale Madrida i poraz u drugom ovogodišnjem meču u Rimu su jedino što je veliki Španjolac uspio napraviti na svojoj najboljoj podlozi, no s 13 titula na pariškom Grand Slam turniru kao najboljom preporukom, Nadala nije uputno gurnuti i drugi plan.

Španjolski velikan je svoju snagu na zemlji niz puta pokazao i Đokoviću dok su igrali međusobno, s prednošću od 19-8 u njihovom omjeru na toj podlozi. Lani u finalu, Đoković je došao do trofeja u napetoj dvoboju u četiri seta, bila je to jedna od njegovih osam zemljaških pobjeda nad Nadalom, no kako je istaknuo Ivanišević gurajući velikog Španjolca u ulogu favorita, ipak je Nadal taj koji je već godinama glavni na zemljanim terenima Roland Garrosa na kojima sve dobro zna, bez šansi da ga išta iznenadi u kakvoj formi ili tjelesnom stanju stigao u Pariz.









Uvijek iskren i otvoren

Ovakav istup uoči Roland Garrosa je još jednom približio sliku Gorana Ivaniševića kakav je bio i tijekom velike igračke karijere. Nikad se nije ustručavao reći što misli pred kamerama ili mikrofonima, a takav je ostao nakon završetka igranja, što je jednom pokazao dok je bio trener Marina Čilića, komentirajući hrvatske šanse za prolazak protiv Amerikanaca u Davis Cupu na gostujućem terenu. Hrvatska je tada, u ljeto 2016. godine, okrenula zaostatak od 2-0, a Ivanišević je kod tog minusa kazao da su šanse za prolazak minimalne, ne mareći za to što je u borbi za preokret bio i Čilić s kojim je radio.

Iskrenost u Ivaniševićevom slučaju često ne poznaje granice, pa i pod cijenu da izazove reakciju koja će mnoge začuditi, kao što je bilo u ovoj priči s velikim odjekom u Srbiji.