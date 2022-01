KAKO ĆE ĐOKOVIĆ OBJASNITI OVU ČUDNU SITUACIJU? Sve je više zbunjenih, nikome nije jasno kako se to događa

Nastavlja se, ako ste sumnjali, saga Đoković. Češljaju se svi dokumenti, pa i od strane njegovih “dežurnih mrzitelja”, a takav status primjerice ima američki novinar Ben Rothenberg u srpskim medijima.

Naime Amerikanac već danim neumorno izvještava o novim detaljima u slučaju Novaka Đokovića. Objavio je tako i Đokovićevu potvrdu s rezultatima testiranja na koronavirus 16. prosinca, na kojoj piše da je test pozitivan, ali skeniranje QR koda na njenom dnu pokazuje različite rezultate.

“Ovo postaje još sumnjivije. Đokovićev priloženi nalaz pozitivnog testa na COVID-19 od 16. prosinca (kod 7371999-259039) na dnu ima QR kod. Kada ga skenirate, a možete to učiniti i sami, vodi vas na stranicu koja pokazuje da je test bio negativan, a ne pozitivan”, napisao je novinar.

Onda se oglasio još jednom.

“Zbunjen sam. Sad sam pokušao ponovo i kaže suprotno za isti test: pozitivan. Tko se igra ovom stranicom?”

One more item to add to this timeline:

On December 18th, two days after his purported positive PCR test on December 16th, Djokovic did a photoshoot with L’Equipe. pic.twitter.com/a9CUGw5Fl3

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 9, 2022