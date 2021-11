KAKAV ŠOK ZA HRVATSKU! Poznata braća iznenada odlučila nastupati za Srbiju

Jedan od većih šokova za hrvatski sport dogodio se iznenada, kada su 29-godišnji blizanci iz Subotice, vojvođanski Hrvati Ivan i Matej Sabanov, koji od 15. godine stanuju u Osijeku odlučili igrati za rodnu Srbiju.

Njih dvojica trenutno drže 94. mjesto ATP ljestvice igrača parova, ali u igri parova najbolji rezultati stižu oko 30-ih godina.

Braća Sabanov osvojila su ove godine ATP 250 turniru u Beogradu bez izgubljena seta, a tada su već najavili odlazak: “Nije slučajno da smo najbolje igrali blizu kuće, u Beogradu. Taj osjećaj da su tu ljudi koji cijeli život vjeruju u nas, čak i kad fizički nisu bili s nama, bio je veliki vjetar u leđa”, izjavio je tada Matej.

Odlučili se za Srbiju

Ovaj Wimbledon igrali su razdvojeno zbog niskog renkinga, pa je Ivan zaigrao s Lajovićem, a Matej s Krajinovićem, igračima s kojima ih veže prijateljstvo još od djetinjstva.

Braću Sabanov veže i prijateljstvo s Novakom Đokovićem, koji im je velika podrška i kod kojeg su u Beogradu i trenirali i uvijek su ga isticali kao uzora.

“Potpora Novaka Đokovića nešto je što se ne može opisati riječima. On je naš uzor oduvijek, i osoba kojoj se divimo tijekom naših karijera. Njegova podrška znači nam jako puno. Trenirali smo kod njega, pružio nam je najbolje moguće uvjete, i to je ono što nam je zaista trebalo”, rekao je Matej.

Izgleda kako je prijateljstvo i dugogodišnje druženje s reprezentacijom Srbije na kraju bila prevaga da Ivan i Matej Sabanov napuste reprezentaciju Hrvatske i odluče se zaigrati za Srbiju.

A new set of twins clinch an ATP Tour doubles title! 🏆

🇭🇷 Ivan & Matej Sabanov prevail at the @SerbiaOpen2021 with a 6-3, 7-6(5) victory over Behar & Escobar. pic.twitter.com/bns4Ph5X6B

— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021