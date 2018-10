Photo by Lintao Zhang/Getty Images

KAKAV PREOKRET! Ćorić gubio pa se razjario i uništio protivnika

Autor: Hina

Hrvatski tenisač Borna Ćorić izborio je mjesto u 2. kolu ATP turnira serije 500 u Beču, gdje je u ponedjeljak u 1. kolu pobijedio Španjolca Alberta Ramos-Vinolasa sa 6-7 (5), 6-0, 6-4 nakon dva sata i 29 minuta igre.

Bio je to četvrti dvoboj Ćorića i 30-godišnjeg ljevorukog Španjolca, u kojem je hrvatski Davis Cup reprezentativac stigao do treće uzastopne pobjede, a druge u ovoj sezoni u kojoj je Ramos-Vinolasa svladao sa 6-0, 6-3 u Indian Wellsu.

U sljedećem kolu Ćorić čeka pobjednika dvoboja Nijemca Philippa Kohlschreibera i Francuza Lusaca Pouillea, koji će biti odigran u utorak.

Borna je i u ovom dvoboju još jednom pokazao čvrstinu svog karaktera te borbeni duh koji ga krasi. U prvom setu je Ramos-Vinolas došao do ‘breaka’ u trećem gemu, ali je prednost izgubio kad je kod 5-4 servirao za osvajanje prve dionice. Ćorić je i u ‘tie-breaku’ okrenuo zaostatak od 2-4 te došao do vodstva 5-4, ali je na set-loptu Španjolca, nakon odlično pripremljenog napada, promašio smeč te svoj bijes iskalio na reketu.

Prvi set je trajao 67 minuta, a Ćoriću je trebalo tek nešto više od 25 minuta za osvajanje drugog seta u kojem je Španjolca ostavio bez gema.

Dva su prijelomna trenutka u odlučujućem setu donijela pobjedu Ćoriću. Prvi se dogodio u četvrtom gemu, u kojem je naš tenisač spasio tri ‘break-lopte’ (15-40 i prednost). Borna je u osmom gemu ponovno bio suočen s problemima, kad je Ramos-Vinolas došao do 0-30. No, naš je tenisač imao spreman odgovor. Do kraja meča je osvojio 12 od 13 odigranih poena te nakon dva i pol sata izborio pobjedu koja ga i dalje ostavlja u utrci za plasman na londonsko ATP Finale.