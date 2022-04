KAKAV POVRATAK TENISKE ZVIJEZDE: Nedavno sve šokirala, sada slavi novu pobjedu

Ashleigh Barty je prije tjedan i pol iznenadila sportski svijet objavom da završava tenisku karijeru, a nakon povlačenja u trenutku dok je bila prva na svijetu, 25-godišnja Australka očito ne može bez sporta.

Poslije odluke da neće nastaviti s profesionalnim igranjem tenisa, Barty je na igralištima Brookwater Golf & Country Cluba u Brisbaneu slavila u golfu, osvajajući tamošnji ženski turnir na kojem je zaigrala iz zabave.

Novac nije bio motiv, što pokazuje informacija koju je donio Yahoo! Sport. Objavljeno je da se za pobjedu na turniru dijelila nagrada od 30 australskih dolara, što je u protuvrijednosti u našoj valuti oko 155 kuna. Barty je tijekom teniske karijere samo od nagradnog fonda s turnira zaradila oko 23,8 milijuna američkih dolara, što iznosi nešto više od 163 milijuna kuna.

Nakon ove pobjede u golfu, otvara se pitanje hoće li Barty ići dalje u novom sportu, s nastupima na još turnira, možda i s većim ambicijama. Svoju svestranost je pokazala u Brisbaneu, a i ranije je svima dala do znanja da joj tenis nije sve, s neočekivanom odlukom dok je još bila tinejdžerica.

Congrats to Ash Barty who won $30 this weekend for winning the ladies golf championship at the Brookwater Golf and Country Club pic.twitter.com/hfl0VZ4AvK

— HerWay_Magazine (@HerwayMagazine) April 3, 2022