‘KAD ĆE OVO PRESTATI?’ Kontroverznog tenisača vrijeđali, puknuo od bijesa na tešku provokaciju

Tijekom karijere s puno uspona i padova, poznati australski tenisač Nick Kyrgios u pravilu se nije ustručavao pokazati što misli na terenu i izvan njega, a često se zna naći i na meti publike, pa i na način da se prijeđe granica u napadima s kojima je suočen.

Jedna takva situacija dogodila se tijekom ovotjednog ATP turnira u Stuttgartu, na početku dijela teniske sezone na travi, kada je prema Kyrgiosu poletio povik s rasističkom konotacijom.

Kako je Australac približio na društvenim mrežama, sve se dogodilo kada je čuo da se prema njemu viče ‘mala crna ovco’ i ‘šuti i igraj’, preko čega nije mogao prijeći.

Kyrgios je svoj nastup u Stuttgartu završio polufinalnim porazom od Andyja Murraya, a nakon njega, poruka koju je poslao bila je da ovo mora stati. ‘Takve stvari nisu dopustive, a kada ja reagiram prema publici u znak odgovora, onda me kazne. To je izvrnuta situacija’, opisao je Australac, pitajući se kada će prestati uvrede kakve sluša.

Couldn’t hear what was being said on court earlier but Kyrgios just clarified on his social media that he was responding to a racial slur yelled at him from the crowd. I hope the fan was kicked out. pic.twitter.com/y1qzQFbWAY

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 11, 2022