FEDERER IZGUBIO VIŠE OD MILIJARDU KUNA ZBOG PUTINA?: Veliki udarac za slavnog Švicarca, zapamtio je Ruse za sva vremena

Autor: Dnevno.hr GIŠ

Roger Federer je jedan od najbogatijih sportaša na svijetu, svoje novce zgrnuo je na ATP turnirima, raznim sponzorstvima, ali i u ulaganjima u neke tvrtke.

No izgleda kako je Roger izgubio veliki novac u njegovoj tvrtki sportske opreme “On”, koju je Federer prije nekoliko godina prepoznao kao priliku za ulaganje i promociju branda.

Zbog raznih kriza u proteklih par godina dionice tvrtke “On” izgubile su puno na vrijednosti na burzi i kako se piše vrijednost dionice pale je s 39.95 dolara, na samo 17.37 dolara po dionici.





Mogućnost rasta

“Nije poznato točno koliko dionica Roger ima u toj tvrtki, ali se ranije pisalo da je njegov udio oko tri posto. To znači da je zbog pada dionica izgubio više od milijardu kuna”, piše portal “Switzerland times” koji je objasnio i kako je došlo do pada:

“Postoji dosta razloga za pad, rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, sve to ima veliki utjecaj i na tržište. Uz to treba naglasiti da je burza nepredvidiva i da bi skokom dionica u kratkom vremenskom razmaku sve to mogao nadoknaditi, pa čak i brzo zaraditi još više”, piše u tekstu.