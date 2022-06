KMEČI I PLAČE, A ONDA OVAJ ŠOK: Nikome nije jasno što se događa i je li to samo gluma!?

Dva tjedna i jedan dan Roland Garrosa nosili su sa sobom niz najava i očekivanja, ali još jednom, već 14. put u karijeri, na kraju turnira je slika bila ona već tradicionalna, s trofejem u rukama s kojim je slavio Rafael Nadal. Za velikog španjolskog majstora, koji je još jednom potvrdio ugled najvećeg zemljaša svih vremena, novi pariški naslov bio je i novi argument u utrci za najvećeg svih vremena, sada s ukupno 22 trofeja na Grand Slam turnirima. Nadal se time učvrstio na vrhu, ima dva naslova više nego Novak Đoković i Roger Federer u borbi za prvo mjesto vječne ljestvice pobjednika na četiri najveća, a poslije novog trofeja, u prvi plan došle su dvojbe koliko je tenisa u njemu još ostalo.

Na zemlji, na kojoj je još uvijek u stanju slomiti i najveće rivale, Nadal je i dalje dovoljno moćan za velike trofeje. Na ovogodišnjem pariškom putu, svoju moć koja traje je, među ostalima, pokazao i Đokoviću kojeg je svladao u četvrtfinalu, no poslije osvajanja novog trofeja u prvi su plan došle i druge stvari, s manje vedrim pogledom 36-godišnjeg španjolskog teniskog asa.

Godine su pritom samo dio priče. Sada već u 37., Nadal je u fazi karijere kada je silno teško gurati dalje bez obzira na stanje u kojem igraš, a po njegovim riječima, stanje u kojem Nadal igra je vrlo zabrinjavajuće. Stopalo je na putu do naslova praktički bilo bez osjećaja, velike probleme s tom ozljedom rješavao je injekcijama, no to može biti rješenje koje traje samo na kratki rok, od čega nije bilo bježanja nakon što je u ruke došao novi trofej pobjednika Roland Garrosa.





Želja traje, ali…

Poslije proslave 14. naslova na pariškoj zemlji, Nadal je u niz reakcija pred kamerama i novinarima isticao da je želja i dalje tu. Volio bi i dogodine biti u lovu na trofej na Roland Garrosu, volio bi i na travu Wimbledona koja će čekati uskoro, no prije svega toga, u prvi plan stavio je traženje odgovora na svoj problem sa stopalom, u stanju u kojem je jako teško gurati dalje. ‘Igrat ću na Wimbledonu ako mi tijelo to bude dalo. Wimbledon ne bih volio propustiti’, bile su riječi 36-godišnjeg velikog Španjolca u prvom pogledu prema nastavku sezone, s upitnikom koji će ostati u prvom planu. Kako do rješenja – točan odgovor još nitko ne zna.

Dosadašnji način neće pomoći

Na putu do 14. naslova u Parizu, Nadal je nekako izgurao do kraja s injekcijama protiv bolova, ali kako je opisao nedugo poslije proslave novog trofeja, tako neće ići dalje. ‘U takvu poziciju se više ne bih htio staviti. To je moglo proći jedanput, ali to nije pristup životu kakav ja imam’, opisao je veliki Španjolac, svjestan da s privremenim uklanjanjem boli kako bi se mogao ‘pokrpati’ za izlazak na teren ipak ne može gurati dalje. U pogledu prema mogućim opcijama, odbacio je operaciju za koju nije sigurno da bi donijela željeni rezultat, a značila bi i dugo izbivanje s terena.

Umjesto toga, veliki Španjolac odabrao je terapije kako bi pokušao riješiti svoj veliki problem sa stopalom, a i to će značiti puno neizvjesnosti s obzirom na to da ‘razračunavanje’ s ozljedom na taj način također znači da će morati pauzirati – iako ne toliko dugo kao što bi bilo s operacijom. Puno izazova čeka, veliki test može li biti spreman donosi već Wimbledon koji počinje za tri tjedna, a u pogledu unaprijed, ostat će dvojba je li Nadal odabrao najbolje za nastavak svojeg puta, ne samo u karijeri, već i dalje, uzimajući u obzir posljedice koje ozljeda može ostaviti.

Je li odluka – ona prava?

Nadal je otkrio da je spreman gurati dalje, njegova borba će se nastaviti iako nema garancija za uspjeh, a ako se negdje po putu sve zaustavi na tužan način, ostat će pitanje je li nakon Roland Garrosa trebao gledati dalje. Otvarao se idealni scenarij za završetak karijere, s novim naslovom na terenu koji je već godinama njegov, kao da je ondje kod kuće, a ovako, odabrao je neizvjesnost u kojoj ni sam ne zna pravi odgovor, kako je priznao nakon nove pariške titule. Mnogi su očekivali da će se zastoj dogoditi upravo ako osvoji svoj 14. trofej na pariškoj zemlji, o tome se pričalo i pisalo u nekoliko francuskih medija prije ovogodišnjeg finala, ali veliki španjolski as je takve najave srušio praktički odmah nakon što je slavio, ističući da ostaje spreman za borbu.

Konkurencija će pritiskati

Nadal će tražiti rješenje za svoje tjelesne probleme, a nakon što je do sada u sezoni osvojio Australian Open i Roland Garros, konkurencija će biti zaokupljena rješenjem za njegovo izdanje na terenu, i dalje na vrhunskoj razini za dolazak do velikih naslova, čak i u situaciji kada su dvojbe jako velike, kao što je bio slučaj uoči ovogodišnjeg pariškog turnira. Konkurencija koja pritišće također će biti dio priče dok španjolski teniski majstor razmatra – kako dalje.

Novak Đoković, godinu mlađi od Nadala, ostat će gladan u ambiciji da Španjolca što prije dostigne u broju naslova u karijeri na Grand Slam turnirima, sada s dvije titule zaostatka i s još dovoljno ‘goriva’ da nadoknadi taj minus. Tu su, dakako, i oni puno mlađi iz svjetskog vrha, a nakon svega, Nadal je odlučio dati samom sebi još barem jednu priliku da se nastavi boriti s tim pritiskom konkurenata – pa i kada se vrtila opcija odlaska na vrhu, s trofejem u rukama nakon nove pobjede na najdražem turniru, što bi mnogim drugima bio idealan kraj kakav bi odmah potpisali.