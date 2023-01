‘JA BIH DA GA OPET DEPORTIRAMO’! Slavni voditelj opleo po Đokoviću, neshvatljivo mu što je Srbin napravio

Novak Đoković opet pobjeđuje u Australiji, došao je do četvrtfinala i približava se jubilarnom 10. naslovu na Australian Openu, a dok traje zamah na turniru na kojem igra s bolnom zadnjom ložom, srpskog teniskog majstora su u Melbourneu pozdravili uglavnom toplo.

Ipak, ne vrijedi takva dobrodošlica u Australiji za sve koji pričaju o Đokoviću. Drugačiji glas imao je slavni tamošnji radijski voditelj Neil Mitchell, čovjek s bogatim iskustvom u tisku, na televiziji, a već desetljećima i na radiju. Sa svim svojim iskustvom, Mitchell je udario oštro na majstora s reketom u istupu u eteru.

Mitchellu se nije svidjelo kako se Đoković ponio prema australskom adutu Alexu de Minauru kojeg je uvjerljivo svladao u osmini finala, sa 6:2, 6:1, 6:2 u tom meču. Odjeknulo je što se događalo kasnije, u nastavku priče koja je krenula zbog stava srpske teniske zvijezde o cijepljenju protiv koronavirusa. Đoković se odbija cijepiti, a zbog toga lani nije mogao u Australiju jer su takva bila pravila za ulazak necijepljenih u zemlju. Prošle godine bio je deportiran u dobro poznatoj priči, od nastupa na Australian Openu nije bilo ništa.

De Minaur je bio među tenisačima koji su lani kritizirali Đokovićev stav o cijepljenju, tvrdeći da bi se trebao pridržavati pravila, a nakon što ga je svladao u ovogodišnjoj osmini finala, srpski teniski majstor izjasnio se kako stoje stvari između njih dvojice. “Nemamo nikakav odnos”, opisao je Đoković govoreći o De Minauru.

“Lani je pokazao što misli o meni”, dodao je slavni Srbin o Australcu kojeg je zaustavio u borbi za četvrtfinale.

Novak Djokovic has delivered a blunt message on his COVID controversy after demolishing Australia's last man standing at Melbourne Park. The tennis star defeated Alex de Minaur in rapid time, then opened up on what he thinks of the young Aussie. @NatYoannidis #7NEWS pic.twitter.com/b4VA1l5pe1

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 24, 2023