‘IZNEVJERIO JE RUSE, VIŠE NAS NE ZANIMA’ Najboljeg na svijetu optužio za izdaju, sve krenulo od jednog poteza…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Tek što se vratio na pobjedničke staze u sezoni koja mu je prilično turbulentna, Danil Medvedev okreće se ljetnoj sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi, a na nju je došao kao prvi tenisač svijeta i barem po tome, trenutno službeno najbolji na svijetu u borbi za pobjede na teniskim terenima.

S tom titulom, Medvedev je prošlog tjedna slavio naslov u meksičkom Los Cabosu, svoj tek prvi u 2022. godini, a unatoč tom slavlju ruskog tenisača, u njegovoj domovini odjeknula je jedna reakcija koja govori da ondje svi nisu uz njega.

Štoviše, kako tvrdi Roman Teriuškov, ruski političar čije su riječi odjeknule, u Rusiji mnogi nisu uz Medvedeva, barem kako misli ovaj član ruskog parlamenta, zastupnik stranke Ujedinjena Rusija iza koje stoji Vladimir Putin.





‘Maknuo je rusku zastavu’

‘Čestitam Danilu Medvedevu na pobjedi koja je bila zaslužena, međutim, kao i većina Rusa, nisam gledao njegov nastup u finalu. Nakon što je maknuo rusku zastavu na zahtjev sa zapada, prestao je zanimati i mene i građane naše zemlje’, istupio je Teriuškov javno, spominjući da Medvedev trenutno ne igra pod ruskom zastavom jer je to dio sportskih sankcija zbog invazije na Ukrajinu koju je pokrenuo Vladimir Putin. Zbog toga, ruski sportaši i sportašice ni nemaju izbora ako žele nastaviti igrati – no, to političaru koji stoji uz ruskog predsjednika očito nije previše bitno u ovoj priči.

Političaru smeta i druga stvar

Bio je to vrlo oštar napad ruskog političara koji ima jaku sportsku poveznicu s obzirom na to da je u nogometu sada aktivan kao član nadzornog odbora Himkija, a ranije je bio na čelu lokalnog ministarstva u čijem je resoru bio i sport u Moskovskoj oblasti. No, Teriuškov nije stao na tome. U priči o Medvedevu, smeta mu još jedna stvar.

‘Uopće ne znam što to znači kada se kaže – ruski tenisač Danil Medvedev. Ako sada živi u Francuskoj, a ima i državljanstvo zemlje koja nam nije prijateljska, mislim da bi bilo točnije reći – francuski tenisač korijenima iz Rusije’, bile su riječi ruskog političara, zastupnika Putinove stranke.

Stigao i odgovor starog teniskog asa

Ovakav istup nije prošao bez reakcije. Braneći Medvedeva, odgovor Romanu Teriuškovu dao je Jevgenij Kafeljnikov, bivši ruski as s teniskih terena, koji se u svibnju 1999. probio na prvo mjesto na svijetu, na poziciju koju trenutno drži veliki ruski adut iz sadašnje generacije.

‘Svi najbolji tenisači svijeta žive i rade u različitim zemljama. To je apsolutno normalna stvar. Zbog toga, ono što tvrdi Teriuškov je potpuna besmislica. Optuživanje da je Danil kriv za izdaju u bilo kakvom smislu je jednostavno glupo’, bila je reakcija koju je Kafeljnikov imao na napadačke riječi ruskog političara, a riječi bivšeg teniskog asa donio je Russia Today koji je s njime razgovarao.