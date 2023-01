IZAZOVNI TRENUTCI ZA HRVATA! Javio se porukom iz bolnice: ‘Neko vrijeme provesti ću izvan terena’

Godina nije baš dobro počela za našeg tenisača Marina Čilića, kada je novogodišnjom porukom objavio kako neće sudjelovati na prvom Grand Slam turniru sezone u Australiji.

Marin je prije imao probleme s koljenom i na kraju on i njegov tim složili su se kako je bolno koljeno najbolje operirati.

Čilić se u petak javio putem društvenih mreža i obavijestio je navijače da je operativni zahvat bio uspješan, ali i da ga neko vrijeme neće biti na terenu.

Few challenging weeks to start 2023. After consulting with various specialists, I made the difficult decision to undergo knee surgery as it seemed the best option for a long term fix to the injury. Thankfully, the procedure went as well as we could have hoped. 🙏⠀ pic.twitter.com/dXai2TD3qE

— Marin Cilic (@cilic_marin) January 20, 2023