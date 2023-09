Ivaniševiću pozlilo prije Đokovićevog meča, neočekivani problemi pogodili Hrvata

Novak Đoković se kasno večeras bori za ulazak u finale US Opena, a prije polufinalnog meča u kojem Đoković ide na 20-godišnjeg Amerikanca Bena Sheltona, neočekivani problemi pogodili su Gorana Ivaniševića, hrvatsku tenisku legendu, trenera velikog Beograđanina.

Ivaniševiću je u pripremama za meč u jednom trenutku pozlilo dok je bio s Đokovićem na terenu. Nije se osjećao dobro, morao je sjesti, a ubrzo su ga okružili Đoković i ostali članovi ekipe srpskog teniskog asa koji su bili na tom treningu.

Hrvatska teniska legenda je do tog trenutka radila normalno sa svojim poznatim pulenom, a onda je Ivaniševića u jednom trenutku ‘presjeklo’.

Pretpostavlja se da je odlučujuće za ove probleme bilo što je u New Yorku ovih dana jako vruće za ovaj dio ljeta.

Ljetne vrućine za vrijeme posljednjeg Grand Slam turnira ne popuštaju, a očito su se odrazile i na Ivaniševićevo stanje.

Na uvjete koji vladaju u New Yorku je ovih dana upozorio i vodeći ruski tenisač Danil Medvedev.

Dok je bio u akciji na terenu, Rus je u jednom trenutku rekao da je to vrućina koja može nekog i ubiti dok igra, no kasnije, u razgovoru s novinarima, nije mogao dati odgovor koje bi bilo najbolje rješenje dok je tako vruće.

🎾 Daniil Medvedev complained that the US Open conditions could kill a player, after surviving stifling heat to reach the semi-final.

Temperatures soared to almost 91F in New York









🔗 Read more: https://t.co/2vvxmZveBU pic.twitter.com/GeMxylDgHN

— Telegraph US (@TelegraphUS) September 7, 2023