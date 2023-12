Ivaniševiću i Đokoviću ružno okrenuli leđa, neugodno iznenađenje u izboru za kraj godine

Došli su dani u kojima se vrti film unatrag na godinu koja se približila kraju, a u tom pogledu unatrag, dogodilo se neugodno iznenađenje za Gorana Ivaniševića u suradnji s Novakom Đokovićem, s obzirom na to da hrvatsko-srpska suradnja unatoč svim pobjedama u 2023. nije dovela do priznanja za Ivaniševića za najboljeg trenera u sezoni, u izboru koji vodi ATP.

Udruženje teniskih profesionalaca objavilo je da je trenersko priznanje za nedavno završenu sezonu pripalo Australcu Darrenu Cahillu i Talijanu Simoneu Vagnozziju, za njihov posao u radu s vodećim talijanskim tenisačem Jannikom Sinnerom, koji godinu završava na četvrtom mjestu na svijetu.

Umjesto da slave Ivanišević i Đoković, ovo priznanje pripalo je ekipi talijanskog igrača, a pritom su zaobiđeni svi uspjesi koje je Đoković u ovoj godini ostvario surađujući s Ivaniševićem.

Congratulations to Simone Vagnozzi & Darren Cahill on receiving the honor of 2023 Coach of the Year in the #ATPAwards 👏

