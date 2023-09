Ivanišević suočen s problemom, ide na operaciju: ‘Mogu nakon ovog i otkaz dati’

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je osvojio US Open, Novaka Đokovića čeka stanka, a tako je i s Goranom Ivaniševićem, njegovim trenerom i hrvatskom sportskom legendom.

Bilo je puno posla u uspješnoj suradnji Hrvata i Srbina u sezoni koja se približila kraju, a svi napori su na Ivaniševiću ostavili trag s obzirom na to da će morati ‘pod nož’, čeka ga operacija koljena.

Ivanišević je to najavio nakon Đokovićeve pobjede na US Openu i nedugo prije svoje proslave 52. rođendana. Slavlje zbog pune 52 je u srijedu.





Novakovi bliski planovi

Hrvatski teniski velikan govorio je o Đokovićevim planovima u dolazećim tjednima, a potom se dotaknuo i svoje situacije.

“Teško da će ići do Kine, za sada je u planu više ne, nego da. Mora se odmoriti i posložiti, igra Davis Cup, to mu je bitno. Grupa izgleda dobro, to mu je prioritet, i taj završni Masters. Ako je važan Torino, onda se treba pripremiti, ali sada treba uživati u ovome”, rekao je Ivanišević.

Govoreći o sebi, Ivanišević je imao reakciju u svojem stilu, uvijek posebnu.

“Nedostajao mi je ovaj US Open s njim, sada sam sve kompletirao, mogu nakon ovog dati i otkaz, imam sve s njim”, rekao je Goran.

“Ne gledam budućnost, moram na operaciju koljena poslije ovog i što bude, bit će”, dodao je Ivanišević, a objavila je Nova.rs.

Bilo je do sada u sezoni puno stresa i napora, a za Ivaniševića i jedna neugodna situacija na US Openu, kada mu je u jednom trenutku pozlilo na treningu prije Đokovićevog polufinala protiv Amerikanca Bena Sheltona.









Sada slijedi operacija, ali ne zbog slabosti, već zbog problematičnog koljena.