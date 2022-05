IVANIŠEVIĆ SE PRAVDA MEDIJIMA U SRBIJI: Šokirao ih izjavom o Đokoviću, sad malo mijenja priču

Goran Ivanišević prije početka Roland Garrosa dao je izjavu za francuski L’Equipe, kako za najvećeg favorita za osvajanje ovogodišnjeg Grand Slama u Parizu vidi Rafu Nadala.

Njegova izjava potpuno je izbezumila medije u Srbiji, koji nisu mogli vjerovati kako je trener njihovog Novaka Đokovića mogao izjaviti tako nešto i još staviti omraženog Nadala kao favorita.

Goran je tako morao malo smiriti retoriku, te je pokušao objasniti što je zapravo mislio reći izjavom, ‘Za mene, samo je jedan favorit na Roland Garrosu i to je Nadal’.

Zna svaku rupu

“To što ja smatram da je Nadal favorit na Roland Garrosu, to je uvijek tako. Čovjek koji je osvojio turnir 13 puta mora biti favorit. Ali i prošle godine je bio favorit, pa ga nije osvojio. Smatram da je jako teško igrati s njim u finalu jer ga nikada nije izgubio, isto kao što je gotovo nemoguće igrati finale s Novakom na Australian Openu”, rekao je Ivanišević, pa nastavio:

“Prošle godine sam rekao da je bolje što igraju u polufinalu, a sada su nažalost već u četvrtfinalu. Imat ćemo najveće četvrtfinale u povijesti Roland Garrosa. Tko će pobijediti, nemam staklenu kuglu, niti sam ikada rekao da će Nadal, ali to što se prenosilo po portalima…”, izjavio je Goran pa konstatirao:

“Kakav bih ja bio trener da sam rekao da će Nadal pobijediti Novaka i ući u finale, fascinantno mi je to stvarno. Nadal je favorit, ali povijesno ne pobjeđuju favoriti uvijek”, zaključio je Noletov trener.

"He 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 finds a way" 🎾

Goran Ivanisevic insists Novak Djokovic will be ready to defend his Roland Garros title 🏆🇫🇷









— Eurosport (@eurosport) April 14, 2022