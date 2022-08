IVANIŠEVIĆ PROGOVORIO O TRAGEDIJI: ‘I to je bio jedan od motiva da uspijem’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na današnji dan 1992. Goran Ivanišević osvojio je prvu medalju Hrvatske na Olimpijskim igrama. Danas 30 godina kasnije Hrvatska ima sve ukupno 52 medalje sa najvećeg natjecanja na svijetu. Njegova teniska priča poznata je svima, ali njegov početak karijere pomalo je zaboravljen.

Za Glas Istre prisjetio se velike tragedije na početku karijere: ‘Uspio sam u tenisu. Sve je u mojoj karijeri… Pokojna sestra se razboljela, imala je rak… I to je bio jedan od motiva da uspijem. Sav taj splet ludila i lošega pretvorio se u nešto dobro.’

Zatim je nastavio: ‘Riskirao je otac. U meni je prepoznao nešto što on nije bio. Bio je profesor na fakultetu. Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija.’





Uspješan junior

‘Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako. Bez te roditeljske pomoći, bez njih da stoje iza tebe, nema tog teniskog saveza koji će te dovesti do uspjeha’ komentirao je svoje juniorske dane.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial)









‘U svojoj sam karijeri vidio tenisače na koje bih stavio milijune pa od njih nije bilo ništa, a na neke ne bih stavio pet kuna pa su postali vrhunski tenisači. Nema pravila.’ rekao je član Kuće slavnih svjetskog tenisa.

Onda je još jednom naglasio koliko su roditelji bili bitni: ‘Ja sam bio dobar, ali kad sam imao 14 godina, trebalo je odlučiti hoću li nastaviti sa školovanjem. Majka i otac su rekli da sam predobar u ovome i da se ne mogu školovati na klasičan način.’