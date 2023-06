Ivanišević pričao o odnosu s Đokovićem, za kraj karijere druga želja: ‘Volio bih njega trenirati’

Autor: Ivor Krapac

Goran Ivanišević i Novak Đoković nedavno su nastavili uspješnu suradnju slaveći Đokovićev naslov na zemlji Roland Garrosa, njegov rekordni 23. u karijeri na Grand Slam razini, čime je sam izbio na vrh vječne ljestvice muških osvajača naslova na četiri najveća svjetskih turnira.

Surađujući s Đokovićem, hrvatska teniska legenda već je prošla puno sjajnih trenutaka na trenerskom putu. Otkako je pri kraju lipnja 2019. objavljeno da će zajedno ići dalje, srpski teniski as je s Ivaniševićem u svojem kutu osvojio osam naslova na Grand Slam turnirima, a možda ih je moglo biti još.

Dosta toga odnio je koronavirus i poznata priča oko Đokovićeve odluke da se ne cijepi, zbog čega je Srbin lani propustio Australian Open i US Open, ali i bez toga, niz uspjeha odveo je 36-godišnjeg Beograđanina na prvo mjesto povijesne ljestvice pobjednika Grand Slam turnira. Ivanišević i Đoković još mogu puno toga ostvariti zajedno s obzirom na to da srpski as ne posustaje, no hrvatska legenda gleda i prema razdoblju koje će doći nakon toga…





Sin raste u tatinom sportu

Osim što je uz Đokovića u svojem poslu, Ivanišević prati i što na svojem teniskom putu radi njegov sin Emanuel, rođen 2007. godine, dok je Goran bio u braku s Tanjom Dragović. Emanuel gradi svoju juniorskom karijeru, za sada na europskim turnirima svojeg godišta, u uzrastu do 16, a došao je i do hrvatske reprezentacije tog uzrasta.

Što bi Goran volio proći sa sinom? O tome je govorio gostujući na Novoj TV, u IN magazinu, spominjući da bi jednog dana htio biti još bliži Emanuelovoj karijeri.

“Volio bih u svojoj sportskoj karijeri još njega trenirati jednoga dana. Sada, hoće li se to dogoditi ili ne… To je jedna od mojih najvećih želja u životu i za sada igra, dobar je, ja sam mu tu na pomoći štogod treba”, rekao je Goran o sinu za Novu TV.

Emanuel igra na juniorskim turnirima organizacije Tennis Europe, postao je i reprezentativac u uzrastu do 16 godina, a na domaćim natjecanjima, ove godine bio je prvak u konkurenciji parova na dvoranskom državnom prvenstvu svojeg godišta, kada je igrao s Franom Sučićem.

Tenis je u krvi, a Goran je za Novu TV približio i kako to izgleda, odgovarajući na pitanje zna li Emanuel za tatine uspjehe s reketom.

“Pa jest, sad je on već veliki momak, bavi se tim sportom pa zna. Ali ovaj mali, on je ‘smišan’ jer kad idemo po gradu, pa se ljudi slikaju sa mnom, zatim se on želi slikat’ sa mnom. Onda samo pita, pa zašto se ovi… Tata, jesi ti poznat da se oni žele slikati s tobom. Tako da, on je ‘smišniji’, on je najslađi u obitelji”, rekao je Goran o Emanuelu, dodajući da bi trenersku suradnju sa sinom igračem vidio kao kraj svojeg puta u sportu.









U međuvremenu, nastavlja se suradnja s Đokovićem, a Ivanišević je približio da je odnos i prijateljski, ne samo profesionalni. Nije s trenerom i tenisačem uvijek tako, ali hrvatski i srpski majstor su bliski i po temperamentu, Goranu nije teško shvatiti i prijeći preko toga ako Đoković na terenu malo ‘pukne’…

O takvim situacijama je Ivanišević govorio nedavno, a za Novu TV, približio je vezu s Đokovićem koja traje.

“Pa naravno da smo prijatelji, kad nismo na terenu, drugačije je. On želi da bude što više opuštanja, da se više zezamo, da igramo te neke igrice. Jednostavno, tenis je prestresan sport i previše je tu, samo stres, da treba malo i uživati kada nisu treninzi, da se makne mozak, da se čisto jednostavno misli maknu s terena”, otkrio je Goran kako to ide.