Ivanišević otkrio što se događa s Đokovićem, pobjesnio usred meča i izazvao uzbunu

Napeto je na početku nove sezone u kojoj se Novak Đoković nada ‘zlatnom Slamu’, osvajanju sva četiri naslova na Grand Slam turnirima i olimpijskom zlatu u Parizu. Đoković je izgubio meč igrajući za Srbiju na United Cupu u Australiji, svladao ga je Alex de Minaur u prolasku domaće reprezentacije u polufinale, a više od poraza, navijače legendarnog 36-godišnjeg Beograđanina zabrinulo je što se događa s njegovom desnom rukom, kojom igra.

Riječ je o zglobu ruke, s boli koju je Đoković osjetio na treningu pa potom i u mečevima, prvo protiv Jirija Lehečke u ogledu Srbije i Češke, kada je 36-godišnji Beograđanin slavio, a zatim i u porazu od De Minaura.

Protiv Australca je Đoković usred meča i pobjesnio jer nije dobio dozvolu za uzimanje medicinskog ‘time-outa’ za pomoć s bolnom desnom rukom, uz objašnjenje da je riječ o istoj ozljedi kao dan ranije protiv Lehečke. Nije se s time mirio, ali nije bilo pomoći, a cijelu priču oko ozljede je kasnije komentirao i Goran Ivanišević, s umirujućim riječima za Đokovićeve navijače.

