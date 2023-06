Ivanišević otkrio čudan ‘ritual’: ‘Počeli smo taj trend’, za Đokovića imao jednu važnu poruku

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković uživao je u danu slavlja u Parizu nakon osvajanja svojeg trećeg naslova na zemlji Roland Garrosa, a sveukupno rekordne 23. titule u karijeri na Grand Slam turnirima, čime je ostao sam na vrhu vječne ljestvice pobjednika u muškoj konkurenciji.

Nitko nije ispred srpskog asa, a nakon dolaska na novog trofeja, na uspjeh se pred novinarima osvrnuo Đokovićev trener, hrvatski teniski velikan Goran Ivanišević. Otkrio je što se radilo i kako se radilo u građenju rezultata koji je poseban s obzirom na to da je srpski majstor postao prvi u muškoj konkurenciji s najmanje tri naslova na sva četiri Grand Slam turnira.

‘Od osam ujutro do šest popodne’

“Počeli smo jedan sado-mazo trend. Krećemo u osam ujutro, a radimo do šest popodne. On dođe i kaže da bekhend nije funkcionirao iako je nama djelovao savršeno. Onda priđe i kaže da mu servis nije kako treba. On je jednostavno perfekcionist, a takvim ljudima uvijek nedostaje još nešto”, opisao je Ivanišević.

“Ponosan sam na njega, posebno zbog posljednja dva meča”, dodao je, spominjući i kakvu je poruku dobio Đoković.

” Rekao sam mu da mora prestati pričati s nama ako želi osvojiti turnir. Kada se mučio protiv Alcaraza i Ruuda, nije vikao na nas. Nije se okretao, bio je fokusiran na meč. Trenutno igra svoj najbolji tenis, posebno kada ne troši energiju na nepotrebne stvari”, istaknuo je Ivanišević.

Poslužio se i riječima velikog američkog tenisača s kojim se susretao na Touru, bivšeg broja jedan.

“Kao što je rekao Andy Roddick, Nole ti prvo uzme noge pa dušu, onda ti iskopa grob, a zatim te sahrani”, rekao je Goran Ivanišević.

“Znam da sam zahtjevan i težak, pogotovo na dnevnoj bazi. Ali želim zahvaliti posebno svojoj stijeni, osobi koja me najviše podržava i koja zna što sam sve prošao i što prolazim svakodnevno”, kazao je Đoković.