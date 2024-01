Ivanišević dočekao obiteljsku sreću nakon drame s Đokovićem, slavilo se u Hercegovini

Završava tjedan u kojem je Goran Ivanišević u petak pratio kako Novak Đoković u polufinalu Australian Opena gubi od Talijana Jannika Sinnera, a poslije tog oproštaja od turnira u Melbourneu, za hrvatskog teniskog velikana su došle i ljepše vijesti s terena. Došle su iz Hercegovine, iz Širokog Brijega koji je bio domaćin ITF juniorskog turnira, a na tom natjecanju je u konkurenciji parova slavio Goranov sin Emanuel.

Za 16-godišnjeg mladog igrača i za obitelj je veselje došlo na završetku tjedna u kojem je u Širokom Brijegu igrao u hrvatskom paru s Nikom Nadalijem. Slavilo se na međunarodnom juniorskom turniru poslije pobjede u finalu s 4:6, 6:2, 11:9 protiv grčko-slovenskog dvojca Nikolaos Chatziavraam/Luka Videnovič, a za sina hrvatske teniske legende to je bio prvi osvojeni turnir na ITF razini, nakon ranija dva izgubljena finala.

Tata Goran je ovih dana bio zauzet poslom u Australiji, a veselje je došlo nakon što i njemu dolazi nešto više vremena za predah, što se odlaska na turnire tiče, s obzirom na to da je Novak Đoković najavio propuštanje svih turnirskih nastupa u veljači. Posla će biti u pripremama za nastavak sezone, a taj nastavak na turnirima trebao bi se dogoditi rano u ožujku u Indian Wellsu.

Emanuel Ivanišević je dolaskom do naslova u hrvatskom paru s Nikom Nadalijem prvi put slavio trofej na ITF juniorskom turniru, a do sada, u kolekciju je lani smjestio i jedan juniorski trofej s europskog, Tennis Europe turnira, odigranog u Rijeci, kada je otišao do kraja u pojedinačnoj konkurenciji u uzrastu do 16 godina.

S obzirom na trenerski posao s Novakom Đokovićem, tata Goran često mora pratiti stvari izdaleka, a tako je bilo i dok je 16-godišnji Emanuel gradio svoj put prema naslovu u Širokom Brijegu. Goran pritom pomaže koliko može, u tenisu je kao igrač i sada kao trener prošao praktički sve, a putem je stekao veliko iskustvo koje može prenijeti sinu.

Prošle godine, zajedno su bili na terenu u Umagu, u domu Plava Laguna Croatia Opena, jedinog hrvatskog ATP turnira, u teniskom kompleksu Stella Maris u kojem središnji stadion nosi ime Gorana Ivaniševića. Veza s Umagom traje, a Ivanišević ju je lani nastavio dok je pratio kako trenira sin Emanuel.

Like father, like son. 👀 Emanuel has been seen practicing in Umag under the watchful eye of his father, Goran Ivanisevic. pic.twitter.com/bzwWLMJNjv









— Tennis (@tennis_photos) July 28, 2023