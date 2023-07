Ivan Ljubičić šokirao Srbiju: ‘Skandalozni intervju Hrvata: Novak je bio prosječan, nije najveći’

Tema tko je GOAT, najbolji igrač u povijesti tenisa, svodi se uvijek na dva ili tri imena, a mišljenje kako to nije Novak Đoković, svaki put šokira naše istočne susjede.

Tako je i bivši hrvatski tenisač i trener Rogea Federera Ivan Ljubičić dao jedan dosta otvoreni intervju za švicarske medije, u kojem je rekao kako je najbolji svih vremena, za njega, Federer.

Ljubičić se u intervjuu dotaknuo i Novaka Đokovića, o kojem je rekao kako ga je zapravo iznenadio njegovim uspjesima, jer ga zna od malena i nikada se nije nadao kako će postići takve rezultate.

All these clowns @.ing me yk we’ve already got 23 of those trophies at home. See you at the US open.

Back to football for the time being.

And Carlos what a guy, couldn’t be a nicer guy to win this trophy.❤️

Jedan je Đoković Novak 🇷🇸❤️. pic.twitter.com/nSRpsvp7Gu

