IPAK NIJE MOGAO PROTIV OZLJEDE: Španjolac se povukao sa Wimbledona

Iako smo danas pisali ako je Rafa Nadal izrazio želju za nastupom u polufinalu Wimbledona protiv Kyrgiosa, to ipak neće biti moguće.

Ozljeda trbušnog zida u duljini od sedam milimetara bila je jača od želje Nadala za igrom te je danas objavio kako se povlači sa turnira u Engleskoj.

Tako se Kyrgios plasirao u finale parfor, a tamo će se suresti s boljim iz drugog polufinala u kojem igraju Đoković i Noorie.

Rafael Nadal has withdrawn from Wimbledon due to an abdominal tear, per @stu_fraser

Nick Kyrgios will now receive a bye to the men's final. https://t.co/oY9LhgiOfq

