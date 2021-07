‘IMAO SAM ČAST IGRATI ZA JUGOSLAVIJU I HRVATSKU!’ ‘Neki su mi umalo uništili život!’

Goran Ivanišević zahvalio se na velikoj časti, što je odabran u birano društvo, što je ušao u tenisku Kuću slavnih. Kao prvi Hrvat.

“Ovo je ostvarenje snova”, rekao je Zec u uvodu.

Gorana je u društvo teniskih besmrtnika uveo njegov dječački idol John McEnroe.

“Prije 42 godine sam započeo ovo putovanje iz malog grada Splita u Hrvatskoj i danas će ono završiti u Newportu. Na tom putu moram zahvaliti nekim ljudima, s kojima sam prošao kroz dobre i loše trenutke, kroz uspone i padove”, rekao je Goran prije nego što je nabrojao imena svih svojih trenera, “jer su mu pomogli da postane igrač kakav je bio”.

“Laci Kačer, Mek Ercegović, Zoran Ilić, Niki Pilić, Boško Čavka, Balasz Taroczy, Mario Tudor, Vedran Martić i, za mene najvažniji, Bob Brett koji više nije s nama, ali ponosan na mene tamo gore.”

Redom je nabrajao svoje suigrače, a sjetio se i prve reprezentacije…

“Ima sam čast igrati za dvije države, prvo za Jugoslaviju, a nakon toga za Hrvatsku. Iz jugoslavenske momčadi ću spomenuti Bobu Živojinovića i kapetana Radmila Armenulića koji su mi mnogo pomogli. Iz moje hrvatske ekipe, izbornici Željko Franulović i Niki Pilić, Goran Prpić, Bruno Orešar, Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Saša Hiršzon, Igor Šarić i Ivo Karlović. Zajedno smo igrali, smijali se i osvojili Davis Cup 2005.”

Zahvalio je i svim igračima s kojima se susretao na ATP Touru.

“Neki od njih su mi uništili život. Umalo. Svi su me učinili boljim igračem i zbog njih sam danas ovdje.”

Zahvalu su dobili i Goranovi prijatelji, koji su vjerovali u njega i onda kad je to bilo nemoguće, koji su ga dizali kad bi očajavao i koji su za njega uvijek imali lijepe riječi.

Posebno mjesto dobili su i Goranovi navijači.

“Nije bilo lako biti moj navijač”, rekao je Ivanišević uz obilje smijeha iz publike.

“Bilo je frustrirajuće, bilo je tužno, vjerojatno se mnogo ljudi razvelo zbog mene. No, jedno je sigurno – bilo je zabavno biti moj navijač.”

Potom je red došao i na Goranovu suprugu Nives.

Ultimate recognition at the @TennisHalloFame.

🏅 Conchita Martínez

🏅 Goran Ivanisevic

🏅 The #Original9

🏅 Dennis Van der Meer

Congratulations to the Classes of 2020 and 2021. pic.twitter.com/gyrZE4XvfG

— #AusOpen (@AustralianOpen) July 18, 2021