IGRAO ZA HRVATSKU, SADA JE NOVI ADUT SRBIJE: Čeka ga nova prilika, a stigla i još jedna važna vijest!

Autor: I.K.

Nakon što je s bratom blizancem Ivanom igrao pod hrvatskom zastavom, Matej Sabanov odnedavno zajedno s bratom na turnirima nastupa za Srbiju, a uskoro ga čeka i prvi nastup u reprezentaciji naših istočnih susjeda.

Objavljeni su sastavi za ATP Cup, reprezentativno natjecanje na početku nove sezone u Australiji. Na tom turniru u akciji će biti i Srbija, a u njenom sastavu naći će se i Matej Sabanov, dok brata Ivana za sada još nema.

Blizanci Sabanov su svoju odluku objavili nedavno. Vojvođanski Hrvati, rodom iz Subotice, to su napravili u završnici vrlo kvalitetne sezone, u kojoj najviše pamte naslov na ATP turniru u Beogradu, odigranom u travnju. Braći je to bila prva zajednička titula na ATP Touru.

Prijavljen je i Đoković

U sastavu Srbije za ATP Cup na početku 2022. nalazi se i Novak Đoković, prvi tenisač svijeta. Ova vijest je bitna s obzirom na to da se već dugo nagađa hoće li Đoković biti u akciji u Australiji na otvaranju nove teniske sezone, a kako govori odabir srpske reprezentacije za dolazeće natjecanje, svjetski broj jedan će ipak putovati na australsku turneju.

No, i dalje se ne zna hoće li Đoković igrati na Australian Openu s obzirom na to da su uvjeti za nastup na prvom Grand Slam turniru u godini jasni. Traži se da igrači i igračice budu cijepljeni protiv koronavirusa, a svjetski broj jedan javno ne želi govoriti o svojem statusu, redovito izbjegavajući odgovore na to pitanje.

Hrvatska bez nastupa

Srbija će biti na okupu u sastavu koji predvodi Đoković, dok Hrvatska na dolazećem izdanju ATP Cupa neće biti u akciji.

Vodeći hrvatski tenisači započet će novu sezonu igrajući na turnirima, u pripremama za Australian Open, a potom ih čekaju izazovi na prvom Grand Slam turniru u godini, koji je na rasporedu od 17. do 30. siječnja.