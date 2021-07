IGRAČICU ODVELI U KOLICIMA, OPASNA IGRA ZAVRŠENA! ‘Tko će biti kriv ako umrem?’, evo kako je problem riješen

Olimpijske igre u Tokiju ovih su dana vruće ne samo zbog borbe za odličja. Visoke temperature zraka su sve veći problem u natjecanjima na otvorenom, s uvjetima u kakvima nije lako izdržati dok se traže pobjede.

Među pogođenim sportovima, u tenisu je bilo zanimljivo zbog reakcije koju je imao Rus Daniil Medvedev, jedan od glavnih kandidata za medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

Medvedev se nakon ulaska u četvrtfinale zapitao tko će biti kriv ako umre zbog igranja po nemogućoj vrućini, a njegova priča nije bila najviše dramatična od svih s visokim temperaturama pogođenih teniskih terena.

Španjolka Paula Badosa je u svojoj borbi s vrućinom i protivnicom bila toliko loše da je nakon izgubljenog prvog seta (6:3) morala predati Čehinji Marketi Vondroušovoj u četvrtfinalu turnira tenisačica. Nakon toga, španjolska igračica nije mogla otići s terena hodajući, već su je odveli u kolicima, a takav rasplet je na tužan način zaključio njezin olimpijski nastup u Tokiju.

Međunarodni teniski savez (ITF) je nakon jako vrućeg dana reagirao objavljujući odluku koja bi trebala pomoći da igračicama i igračima do kraja turnira u nedjelju bude nešto lakše. Od četvrtka će se igrati s početkom programa u 15 sati po lokalnom, a osam ujutro po našem vremenu, što je četiri sata kasnije u odnosu na dosadašnji tijek turnira.

In the interests of player health and welfare and following extensive consultation, Tokyo 2020 Olympic Tennis Event matches will begin at 3pm JST from Thursday 29 July#Tokyo2020 #tennis pic.twitter.com/skqh9ALRIV

— ITF Media (@ITFMedia) July 28, 2021