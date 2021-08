I TO SE DOGODILO! Uspjeli su pobijediti nezaustavljive Hrvate!

Da, i to se dogodilo! Nikola Mektić i Mate Pavić su izgubili! Zlatni hrvatski olimpijci i nezaustavljivi teniski par ipak nije uspio osvojiti ATP turnir u Torontu.

Naši tenisači poraženi su u finalu ATP turnira iz serije Masters 1000 u Torontu, a bolji su bili Amerikanac Rajeev Raam i Britanac Joe Salisbury.

Američko-birtanski par je slavio 6:3, 4:6 i 10:3.

Amerikanac i Britanac su napravili break u četvrtom gemu, a hrvatski par odigrao je dobar drugi set. Nažalost, posljednji koji se igra do deset, naši tenisači odigrali su katastrofalno te su u jednom trenutku gubili 6:1 i šansi za povratak nije bilo.

Joe Salisbury and Rajeev Ram beat Nikola Mektic and Mate Pavic 6-3 4-6 (10-3) to win the doubles title in Toronto. pic.twitter.com/SVC0DxC9cU

— Tennis on telly 🎾📺🇬🇧 (@tennisontelly) August 15, 2021