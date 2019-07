I GORAN JE NAVIJAO ZA NJEGA: Hrvatsko-srpska suradnja u Wimbledonu počela je vrlo uspješno!

Autor: Dnevno.hr

Kako je to i inače običaj, prvi meč na centralnom terenu Wimbledona prvoga dana od 14 sati odigrao je branitelj naslova. Prošlogodišnji slavodobitnik na “svetoj travi” All England Cluba je Novak Đoković. Novi dio njegovog trenerskog sastava jest Goran Ivanišević, koji je prije 18 godina bio pobjednik trećeg Grand Slam turnira sezone. Đoković je prvoga dana sa 6:3, 7:5 i 6:3 pobijedio njemačkog veterana Philippa Kohlschreibera i tako počeo put do obrane titule.

Suradnja Ivaniševića i Đokovića počela je u nedjelju, a nakon njihovog zajedničkog treninga uslijedio je i prvi Novakov meč pod Goranovom paskom. Jasno, Zec je sjedio u loži središnjeg terena i zdušno pozdravljao svaki Novakov poen.

Nakon što je trenirao Marina Čilića, Tomaša Berdycha i Miloša Raonića, naš proslavljeni tenisač je i na Novakov poziv pozitivno odgovorio te tako ušao u tim najboljeg svjetskog tenisača. U timu Srbina i dalje je ostao Slovak Marian Vajda.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv američkog igrača Denisa Kudle koji je također s 3:0 u setovima bio bolji od tuniskog predstavnika Maleka Jazirija.