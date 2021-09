KAKVO DRUŠTVO NA TRIBINAMA US OPENA, EKIPA S CRVENOG TEPIHA; Evo tko je sve došao gledati Đokovićev poraz

Daniil Medvedev stigao je do svog prvog Grand Slama u karijeri. U finalu US Opena bolji je bio od Novaka Đokovića te s 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) u setovima uvjerljivo slavio.

Iako na turniru nisu nastupale brojne zvijezde poput Federera, Rafaela Nadala, Serene Williams i drugih, mečevi na turniru i dalje su privlačili mnogo publike.

Štoviše, finale ovog natjecanja u New Yorku s tribina su ispratile mnoge zvijezde odnosno celebrityji, ali i kolege tenisači i tenisačice.

Tako je na tribinama bila Marija Šarapova koja je elegantnom odjevnom kombinacijom mamila uzdahe.

Filmska zvijezda, Brad Pitt pokušao je ostati neprimjetan tako što je stavio sunčane naočale i šešir, ali brojnim kamerama nije uspio pobjeći. Družio se s kolegom Bradleyem Cooperom.

Od glumaca su tu još bili i Alec Baldwin, Rami Malek i Leonardo DiCaprio koji se također pokušao sakriti.

