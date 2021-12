HRVATSKI JUNAK ZARADIO U NEKOLIKO DANA KOLIKO JE U CIJELOJ KARIJERI! Ovo je novac života, ali potpuno zasluženo!

Hrvatska je odigrala sjajan turnir, ali je nažalost izgubila u finalu Davis Cupa protiv Rusije. Iako nisu postali prvaci, hrvatski reprezentativci odradili su sjajan turnir, a jedan od najvećih heroja i iznenađenja svakako je bio – Borna Gojo.

Svima je poznato da je vođa reprezentacije Marin Čilić te da u parovima imamo najbolje tenisače na svijetu, ali i među njima istaknuo se Borna Gojo.

Gojo je igrao sjajno protiv Italije, a potom je iznenadio Srbiju kada je slavio protiv favoriziranog Lajovića.

Gojo je trenutno 281. igrač na ATP ljestvici (vjerujemo da će se to uskoro promijeniti), te mnogi nisu čuli za 23-godišnjeg Splićanina. Kao dječak je trenirao u Hajduku te je bio napadač u mlađim uzrastima, ali se na kraju odlučio za tenis, nije pogriješio. Studirao je ekonomiju u SAD-u na Sveučilištu Wake Forest, a tamo je i gradio svoju tenisku karijeru.

Gojo’s got MOJO 🇭🇷

World No.279 Borna Gojo moves to 3-0 at the 2021 Davis Cup Finals – all three wins against top 70 opponents! – as he stuns Lajovic 4-6 6-3 6-2#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/NPcgK84XNj

— Davis Cup (@DavisCup) December 3, 2021